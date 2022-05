Unfall zwischen Porsche und Taxi auf dem Tauentzien

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 31. Mai 2022.

Charlottenburg: Porsche und Taxi kollidieren

In der Nacht zum Dienstag kam es an der Kreuzung Tauentzienstraße, Ecke Nürnberger Straße in Charlottenburg zu einem Unfall zwischen dem Fahrer eines Porsche Panamera 4 Hybrid und dem Fahrer eines Taxis. Das Taxi schleuderte nach dem Zusammenprall über die Kreuzung und prallte gegen ein bei Rot an der Ampel wartendes Taxi. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Buch: Hochhauswohnung geht in Flammen auf

In der Nacht zum Dienstag brannte eine Wohnung in der Wolfgang-Heinz-Straße 60 in Buch (Pankow). Die Feuerwehr war mit 68 Einsatzkräften vor Ort und verhinderte ein Übergreifen auf weitere Wohnungen. Die Brandwohnung ist nicht mehr bewohnbar. Nach ersten Informationen wurde niemand verletzt. Zur Brandursache kann noch nichts gesagt werden.

Foto: Pudwell

Prenzlauer Berg: Wohnung brennt

Kurz nach 23 Uhr brannte eine Wohnung im vierten Obergeschoss eines fünfgeschossigen Wohnhauses in der Bötzowstraße in Prenzlauer Berg. Die Feuerwehr war mit 52 Einsatzkräften vor Ort und hatte den Brand rasch unter Kontrolle, verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar.