Berlin-Mitte: Hochhaus an Leipziger Straße wegen Wasserschadens geräumt

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 30. Mai 2022.

Alt-Hohenschönhausen: Polizei nimmt Einbrecher fest

Polizisten haben in der vergangenen Nacht zwei mutmaßliche Einbrecher in Alt-Hohenschönhausen festgenommen, nachdem diese beim Einbrechen in ein Optikergeschäft beobachtet worden waren. Die Männer verschafften sich gegen 3.40 Uhr unerlaubt Zutritt in die Filiale an der Landsberger Allee und verließen diese wenig später mit einer Vielzahl von Brillengestellen sowie einem Messgerät. Als sie ihr Diebesgut in ihrem unweit geparkten Fahrzeug verstauen wollten, wurden die Männer im Alter von 52 und 55 Jahren festgenommen und anschließend den Kolleginnen und Kollegen der Kriminalpolizei überstellt.