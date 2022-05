Fahrgast geschlagen und Nazi-Gruß: Polizei sucht diesen Mann

Der Gesuchte soll in einem Zug der Linie U5 in Marzahn auf einen Fahrgast losgegangen und ihn geschlagen haben.

Berlin. Bei der Suche nach einem bislang noch unbekannten Tatverdächtigen bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei dessen Identifizierung. Der Gesuchte war am Sonntagnachmittag des 21. Februar 2021 in einem Zug der Linie U5 unterwegs, als er gegen 17.10 Uhr auf einen Fahrgast losging.

Dieser Mann soll einen Fahrgast bedroht und geschlagen haben.

Foto: Polizei Berlin

Der Täter schlug ihm zwischen den Haltestellen Wuhletal und Louis-Lewin-Straße mit der flachen Hand ins Gesicht, soll ihn zudem noch beleidigt sowie bedroht und im Anschluss den sogenannten Hitlergruß gezeigt haben. Während der Angegriffene anschließend im Zug verblieb, stieg der Tatverdächtige an letztgenannter Station aus.

Hinweise, die zur Ergreifung des Tatverdächtigen führen können,werden erbeten an das LKA 533 unter der 030 4664 953 312, per Fax unter der Nummer 030 4664 953 399 oder per E-Mail an mailto:lka533@polizei.berlin.de, an die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle.