Neukölln: Auto fährt zu schnell und prallt gegen Wagen: Fünf Verletzte

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 26. Mai 2022.

Auto fährt zu schnell und prallt gegen Wagen - Fünf Verletzte

Fünf Menschen sind bei einem Verkehrsunfall in Neukölln verletzt worden. Ein Auto fuhr am Mittwochabend zu schnell, kam in einer Rechtskurve von der Straße ab und prallte gegen ein stehendes Auto, wie die Polizei in der Nacht zu Donnerstag mitteilte. Alle fünf Verletzten wurden ambulant im Krankenhaus behandelt. Durch den Zusammenstoß an der Neuen Späthstraße wurden zwei weitere Autos beschädigt. Die Unfallursache war zunächst unklar.

Auto brennt in Moabit - Stromkasten beschädigt

In der Nacht auf Donnerstag ist in Moabit ein Auto in Brand geraten. Menschen wurden nicht verletzt, wie der Lagedienst der Berliner Feuerwehr mitteilte. Aus noch unbekannter Ursache stand der Wagen in der Spenerstraße komplett in Flammen. Ein weiteres Auto sowie ein Stromverteilerkasten in der Nähe wurden durch die große Hitze beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Wohnhaus brennt in Neukölln

In einem Wohnhaus in Neukölln hat es in der Nacht gebrannt. Zwei Minderjährige wurden aus der Wohnung von den Rettungskräften mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Feuer im vierten Obergeschosse eines fünfgeschossigen Wohnhauses in der Emser Straße war aus noch unbekannter Ursache am Donnerstagmorgen ausgebrochen. Die etwa 70 Quadratmeter große Wohnung habe in Flammen gestanden, hieß es. Die Feuerwehr löschte den Brand.

