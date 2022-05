Moabit: Brand auf Innenhof an der Turmstraße

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 25. Mai 2022.

Kreuzberg: Brandstifter zünden Auto und Container an

Brandstifter haben Feuer an einem Auto gelegt.

Foto: Morris Pudwell

An der Baruhter Straße in Kreuzberg haben Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch ein Auto angezündet. Anwohner löschten die Flammen am Heck des geparkten Wagens. Wenige Minuten später brannte an der benachbarten Zossener Straße ein Altkleidercontainer. Die Feuerwehr löschte, die Polizei ermittelt.

Reinickendorf: Transporter und Pkw brennen aus

Die Feuerwehr löscht einen Brand an zwei Fahrzeugen.

Foto: Morris Pudwell

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch am Vierwaldstätter Weg in Reinickendorf einen Transporter einer Autovermietung angezündet. Die Flammen griffen auch auf ein daneben geparktes Auto über. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Polizei, Ordnungsamt, Zoll führen Razzia durch - Tabak beschlagnahmt

In Berlin haben Polzei, Zoll und Ordnunsgamt eine Razzia durchgeführt.

Foto: Morris Pudwell

In Berlin haben Polizei, Ordnungsamt, Zoll und Landeskriminalamt am Dienstag einen bezirksübergreifenden Einsatz durchgeführt. Mehr als 50 Beamte nahmen daran teil. Bei den Kontrollen wurden Delikte wie Steuerhehlerei, Schwarzarbeit, Verstöße gegen die Abgabenordnung durch fehlende Kassenführung und gegen die Spielverordnung festgestellt.

In einer Bar in Kreuzberg stellten die Beamten knapp zwölf Kilogramm unversteuerter Shishatabak und Streckungsmittel sicher. Außerdem wurde ein verdächtiges Fahrzeug mit richterlichem Beschluss durchsucht und weiterer illegaler Tabak beschlagnahmt. Außerdem wurde ein zuvor angedrohtes Zwangsgeld gegen einen Barbetreiber in Höhe von 5000 Euro festgesetzt, weil er wiederholt unerlaubt Alkohol ausgeschenkt hatte.

Mariendorf: Besucher randaliert in Wohnung - Polizei greift ein

Die Polizei führt einen Wohnungsrandalierer ab.

Foto: Morris Pudwell

Ein Streit unter Bewohnern einer Wohnung Kruckenbergstraße in Mariendorf (Tempelhof-Schöneberg) hat am Dienstagnachmittag einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Mann, der vorübergehend in der Wohnung übernachtet hatte, zerstörte dabei Einrichtungsgegenstände. Daraufhin rief der Mieter die Polizei. Die Beamten sorgten dafür, dass der randalierende Mann die Wohnung verließ.