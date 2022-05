Britz: Rollerfahrer von Lkw mitgeschleift

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 24. Mai 2022.

Britz: Motorrollerfahrer vom Lkw-Fahrer angefahren und mitgeschleift

Am späten Montagnachmittag wurde der Fahrer eines Elektro-Motorrollers auf der Späthstraße (Britz) zwischen Haarlemer Straße und Buschkrugallee von einem Lkw-Fahrer erfasst und mitgeschleift. Der Fahrer soll lebensgefährlich verletzt sein. Zeugen leisteten Erste Hilfe, bis die Feuerwehr eintraf. Der Fahrer wurde vor Ort stabilisiert und später in ein Krankenhaus gebracht. Die genaue Unfallursache ermittelten vor Ort der Verkehrsunfalldienst der Polizei und ein unabhängiger Gutachter. Die Vermessung und Dokumentierung der Einsatzstelle dauerte knapp vier Stunden. Für diese Zeit war der Bereich vollständig gesperrt. Die Buslinie 170 musste in beide Richtungen umgeleitet werden.

Baumschulenweg: Rauchwarnmelder, Klopfen und Klingeln ignoriert

Am späten Montagabend alarmierten Anwohner eines Mehrfamilienhauses die Berliner Feuerwehr in den Heidekampweg (Baumschulenweg), weil aus einer Wohnung im Erdgeschoss starker Geruch von angebranntem Essen drang und sämtliche Rauchwarnmelder ausgelöst wurden. Sowohl die Mieter als auch die Rettungswagenbesatzung klingelten und klopften heftig an der Wohnungstür. Durch die Wohnungstür konnten die Retter nicht in die Räumlichkeiten gelangen. Deshalb drückten sie den Rollladen hoch und stiegen durchs Fenster ein. Der Verursacher des Alarms stand in der Küche der Wohnung. Unbeeindruckt davon, was ihm die Berliner Feuerwehr mitteilen wollte, rührte er sein Essen in einem großen Topf weiter um. Nachdem dann die Feuerwehr mitteilte, dass das Essen nicht mehr genießbar wäre, nahm der Mann den Kochtopf, verließ die Wohnung und kippte den Inhalt auf den Bürgersteig des Heidekampwegs. Er wurde vom Team der Rettungswagenbesatzung untersucht und konnte in der Wohnung bleiben.

Weil auf Klingeln und Klopfen niemand reagierte, mussten Rettungskräfte in der Erdgeschosswohnung einen Rollladen hochstemmen und durch das Fenster in die Wohnung einsteigen.

Foto: Pudwell

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Schöneberg: Brand in Hochhaus

In einer Wohnung in einem Hochhaus in Schöneberg ist am Montagabend ein Brand ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand die Wohnung im zehnten Obergeschoss in Flammen. Mehr über den Brand und seine Folgen lesen Sie hier.