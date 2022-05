In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 22. Mai 2022.

Feuer in Köpenick - 100 Feuerwehrleute im Einsatz

Die Berliner Feuerwehr ist am Sonntagvormittag zu einem Feuer an der Wendenschloßstraße in Köpenick ausgerückt. Dort brennt ein etwa 600 Quadratmeter großes Gebäude, so die Feuerwehr bei Twitter. Die Brandenbekämpfung sei eingeleitet worden. "Wir sind mit rund 100 Kräften im Einsatz bzw. auf der Anfahrt, hieß es weiter.