In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, 21. Mai 2022.

Mitte: Großeinsatz nach Pfefferspray-Attacke in einem Club

Eine Auseinandersetzung zwischen Gästen sorgte am Sonnabendmorgen für das jähe Ende eines Events im Bricks Club unter dem Hilton Hotel am Gendarmenmarkt in Mitte. Eine Person hatte Pfefferspray versprüht. Daraufhin musste der Club geräumt werden. Die Berliner Feuerwehr rückte mit mehreren Rettungswagen, einer Notärztin und einem Organisatorischen Leiter Rettungsdienst an. Die Polizei kam zur Beruhigung der angespannten Situation mit einer Einsatzhundertschaft und mehreren Einsatzwagen der umliegenden Polizeiabschnitte.

Foto: Pudwell

Die Feuerwehr behandelte einen Mann mit einer Kopfverletzung. Er kam in ein Krankenhaus. Mehrere Frauen hyperventilierten und wurden vor Ort versorgt. Die Polizei entzog zwei Männern vorläufig die Freiheit. Die Beamten des Polizeiabschnitts ermitteln nun zu einer gefährlichen Körperverletzung in mehreren Fällen. Mit Lautsprecherdurchsagen wurden die teilweise aufgebrachten Gäste aufgefordert, den Ort zu verlassen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fichtenhöhe: Zwei Männer ersticken in Brunnenschacht

Zwei Männer sind bei einem Arbeitsunfall in einem Brunnenschacht in Fichtenhöhe (Märkisch-Oderland) erstickt. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, hatte einer der Männer am Freitagnachmittag im Schacht in 20 Metern Tiefe gearbeitet. Wegen des Sauerstoffmangels in der Tiefe wurde er offenbar ohnmächtig. Der andere Mann (47) kletterte laut Polizei hinterher, um ihm zu helfen. Die verständigten Rettungskräfte bargen die Männer aus dem Schacht, konnten sie jedoch nicht mehr reanimieren.

Hellersdorf: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der Landsberger Chaussee in Hellersdorf ist am Freitagabend ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Laut Informationen von vor Ort wollte der 25 Jahre alte Motorradfahrer sowie der Fahrer eines Transporters die Spur wechseln und kollidierten dabei. Der Motorradfahrer prallte gegen einen Bordstein und schlitterte dann über die Fahrbahn. Auf einem Grünstreifen blieb er schwer verletzt liegen. In Begleitung eines Notarztes kam er in ein Krankenhaus. Aufgrund des Unfalls war die Landsberger Chaussee zwischen Alte Hellersdorfer Straße und Zossener Straße für rund 30 Minuten in Richtung stadteinwärts voll gesperrt.

Friedrichshain: Tram bleibt an Oberleitung hängen

Foto: BM

An der Gürtelstraße in Friedrichshain ist eine Tram am Freitagnachmittag an einer Oberleitung hängen geblieben. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

Westend: Hertha-Fan durch Faustschlag schwer verletzt

Bei einem Streit in Westend ist am Donnerstagabend gegen 23 Uhr ein Hertha-Fan schwer verletzt worden. Laut Polizeiangaben war der 55-Jährige gegen 23 Uhr im Kreuzungsbereich Rominter Allee/Olympische Straße mit dem Fahrer eines schwarzen BMW-Kombi mit Rostocker Kennzeichen in Streit geraten. Daraufhin stieg der Beifahrer, der ein Hansa-Rostock-Trikot getragen haben soll, aus und versetzte dem Hertha-Fan einen Faustschlag ins Gesicht. Der Mann stürzte und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Der mutmaßliche Täter soll zu Fuß in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Der BMW-Fahrer soll über die Olympische Straße in Richtung Reichsstraße davongefahren sein.

Die Polizei fragt:

Wer hat die Tat am 19. Mai 2022 gegen 23 Uhr beobachtet und kann Angaben dazu machen?

Wer hat Fans des FC Hansa Rostock in Verbindung mit einem schwarzen BMW Kombi mit Rostocker Kennzeichen gesehen?

Wer hat Fotos oder Videoaufzeichnungen von der Tat vorliegen und sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet?

Wer kann sonstige Angaben machen?

Hinweise richten Sie bitte an die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) in der Charlottenburger Chaussee 75 in 13597 Berlin-Spandau unter der Rufnummer 030 4664-271100 oder 030 4664-271010, per E-Mail an dir2k1dd@polizei.berlin.de, an die Internetwache der Polizei Berlin oder an jede andere Polizeidienststelle.

Hellersdorf: Mann sticht auf Ehefrau und Tochter ein

Einsatz in Hellersdorf

Foto: Thomas Peise

Rettungskräfte und Polizei sind am Freitagmorgen zu der Wohnung einer Familie in Hellersdorf alarmiert worden. Nach den bisherigen Ermittlungen soll gegen 8.30 Uhr der 42-jährige Mieter einer Wohnung in dem Mehrfamilienhaus in der Stendaler Straße während eines Streits mit einem Messer zunächst auf seine 19 Jahre alte Tochter und im weiteren Verlauf auf seine 38-jährige Ehefrau eingestochen haben. Eine auf die Auseinandersetzung aufmerksam gewordene Nachbarin traf im Hausflur auf das Ehepaar und konnte den 42-Jährigen von weiteren Attacken abhalten.

Mutter und Tochter erlitten Stich- und Schnittverletzungen und wurden durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht, das die 19-Jährige nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Ihre Mutter wurde stationär aufgenommen. Einsatzkräfte trafen den Tatverdächtigen in der Nähe des Wohnhauses an und nahmen ihn fest. Da auch er stark blutende Verletzungen aufwies, wurde er ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen führt eine Mordkommission.

Weitere Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin: