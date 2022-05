Erneut Kellerbrand in Marzahn-Hellersdorf

Berlin. Im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf hat es in der Nacht auf Freitag wieder in einem Keller gebrannt. Wie ein Sprecher der Feuerwehr am Freitagmorgen mitteilte, geriet am frühen Morgen ein Kellerverschlag in der Erich-Kästner-Straße in Brand. Anwohner alarmierten die Feuerwehr, die das Feuer unter Kontrolle bringen konnte, bevor es sich ausweitete. Verletzt wurde niemand. Weshalb das Feuer ausbrach, ist bislang unklar.

Bereits in der Nacht auf Donnerstag hatte es in einem Keller in der Erich-Kästner-Straße gebrannt. Dabei wurden zwei Menschen verletzt und mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

© dpa-infocom, dpa:220520-99-362604/2