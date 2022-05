In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 20. Mai 2022.

Erneut brannte in Berlin-Hellersdorf in der Nacht ein Keller.

Hellersdorf: Erneut Kellerbrand in der Erich-Kästner-Straße

Anwohner der Erich-Kästner-Straße in Hellersdorf alarmierten in der Nacht zu Freitag gegen 0.35 Uhr die Feuerwehr, nachdem sie Rauch aus einem Keller wahrgenommen hatten. Die Brandbekämpfer stellten fest, dass ein Kellerverschlag brennt. Die Feuerwehr brachte das Feuer unter Kontrolle, ehe es auf weitere Verschläge übergreifen konnte.

Erst in der Nacht auf Donnerstag hatte es gleich zweimal in Hellersdorf gebrannt, darunter ein Kellerverschlag in der Erich-Kästner-Straße. Davor war ein Dixiklo an der Uckermarkstraße in Flammen aufgegangen. Bei dem Brand am Donnerstag wurden zwei Personen verletzt. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Staaken: Einfamilienhaus brennt

Das Einfamilienhaus im Erbsenpfad wurde bei dem Brand schwer beschädigt.

Auch in Staaken kam es zu einem Feuerwehreinsatz. Am Donnerstagabend gegen 20 Uhr wurde die Berliner Feuerwehr zum Erbsenpfad gerufen. Vor Ort brannte ein Einfamilienhaus. Als die ersten Einsatzkräfte am Ort ankamen, soll das Einfamilienhaus in Vollbrand gestanden haben. Die Brandbekämpfer konnten das Feuer löschen. Das Einfamilienhaus wurde bei dem Brand stark beschädigt.



Die Löscharbeiten dauerten bis in den späten Abend an. Die Feuerwehr rückte mit rund 45 Einsatzkräften aus. Bei dem Brand wurde eine Person verletzt und in eine Klinik transportiert. Wie das Feuer ausbrechen konnte, ermittelt ein Fachkommissariat der Polizei.

Neukölln: Schwerer Pkw-Unfall mit Radfahrern

Neukölln: Nach dem Unfall werden die Verletzten in Krankenhäuser transportiert.

Am Donnerstagabend gegen 23.30 Uhr kam es in der Flughafenstraße in Neukölln zu einem schweren Verkehrsunfall, als ersten Erkenntnissen zufolge ein Pkw-Fahrer ein Fahrrad mit einem Mann und einer Frau erfasste. Der Mann soll auf dem Fahrradsattel gesessen haben und die Frau auf dem Gepäckträger, als beide gerammt wurden und auf dem Gehweg stürzten. Die beiden sollen kurzzeitig nicht ansprechbar gewesen sein. Ein Notarzt und Notfallsanitäter versorgten beide vor Ort und transportierten die Verletzten zur Weiterbehandlung in Krankenhäuser. Die Flughafenstraße war für knapp eineinhalb Stunden für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

