In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 19. Mai 2022.

Marzahn-Hellersdorf: Zwei Verletzte bei Kellerbrand - Dixiklo brennt

Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr mussten in der Nacht zu Donnerstag gleich zweimal zu Brandeinsätzen ausrücken. Gegen 0.50 Uhr wurde die Feuerwehr zur Kreuzung Uckermarkstraße/Grottkauer Straße in Kaulsdorf gerufen. Vor Ort brannte an einem Baucontainer eine Dixitoilette vollständig nieder. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, ehe es auf den Baucontainer übergreifen konnte.

In Kaulsdorf brannte eine Dixitoilette vollständig nieder.

Foto: Thomas Peise

Rund zehn Minuten später wurde die Feuerwehr erneut zu einem Brandeinsatz alarmiert - diesmal in die Erich-Kästner-Straße in Hellersdorf. Vor Ort brannten mehrere Kellerverschläge in einem Mehrfamilienhaus. Die Feuerwehr konnte auch dort das Feuer schnell löschen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde das Gebäude von der Feuerwehr mittels eines Drucklüfters belüftet. Zwei Menschen wurden verletzt. Es besteht der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung, wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte. Der Rauch sei vom Keller in die Wohnung gestiegen. Warum es brannte, war zunächst unklar.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lichtenberg: Zwei Autos in Brand

Zwei Autos haben in Lichtenberg in der Nacht zum Donnerstag gebrannt. Die Ursache war zunächst unbekannt, wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte. Auch die Höhe des Sachschadens war noch unbekannt. Die Polizei ermittelt.

Stahnsdorf: Drei Verletzte bei Auffahrunfall

Drei Menschen sind bei einem Auffahrunfall in Stahnsdorf im Landkreis Potsdam-Mittelmark verletzt worden, zwei davon schwer. Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine Frau am Mittwochmittag auf dem Potsdamer Damm und erkannte zu spät, dass zwei Autos vor ihr anhielten. Die Fahrerin selbst und der Fahrer des Autos vor ihr wurden schwer verletzt. Die Beifahrerin des Mannes wurde leicht verletzt. Sie kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Fahrerin des dritten Autos ganz vorne blieb unverletzt.

Weitere Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin: