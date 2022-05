In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 18. Mai 2022.

Brennende Autos in Prenzlauer Berg.

Prenzlauer Berg: Drei Autos brennen aus

In der Nacht zum Mittwoch sind in Prenzlauer Berg drei Autos ausgebrannt. Die Ursache des Feuers und die Höhe des Sachschadens waren zunächst nicht bekannt, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Polizei ermittele. Es bestehe der Verdacht auf Brandstiftung.

Tempelhof-Schöneberg/Mitte: Shishabar nach Kontrolle geschlossen

Polizei, Zoll, LKA und Ordnungsamt kontrollieren eine Bar in Berlin.

Foto: Morris Pudwell

Bei einem Verbundeinsatz von Zoll, LKA, Bezirksamt und der Berliner Polizei in Tempelhof-Schöneberg und Mitte wurden bezirksübergreifend am Dienstagabend ab 20 Uhr bis 3 Uhr mindestens neun Objekte überprüft. Dabei wurde mindestens eine Shishabar wegen zu hoher CO-Werte geschlossen und versiegelt. Bei einem weiteren Geschäft wurde eine illegale Menge Shishatabak sichergestellt (knapp 30 Kilo). In einem weiteren Objekt soll illegal Alkohol verkauft worden sein. Der Alkohol wurde sichergestellt.

Fünfjährige in Brandenburg tot im See gefunden

Ein fünf Jahre altes Mädchen ist am Dienstagabend bei einer Familienfeier am Klempowsee in Brandenburg gestorben. Als das Fehlen des Mädchens bemerkt wurde, hatten zunächst Einsatzkräfte mit Spürhunden und Hubschrauber nach dem vermissten Kind gesucht, wie die Polizei mitteilte. Nach einer rund zweistündigen Suche wurde den Angaben zufolge der leblose Körper des Mädchens nahe dem Ufer im Wasser treibend gefunden.

Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mädchens feststellen. Warum es starb, war zunächst noch unklar. Die Polizei geht allerdings nach eigenen Angaben davon aus, dass das Mädchen ertrunken sei. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zunächst hatten unter anderem die „Märkische Allgemeine“ sowie die „Bild“ darüber berichtet.

