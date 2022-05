In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 17. Mai 2022.

Neukölln: Person stürzt aus dem Fenster

Eine Person ist in der vergangenen Nacht in Neukölln aus dem Fenster gestürzt. Sie schlug in einem Hinterhof an der Sonnenallee auf. Ersten Informationen von vor Ort zufolge wurde die Person lebensgefährlich verletzt. Rettungskräfte brachten den Verletzten oder die Verletzte in ein Krankenhaus. Die Hintergründe sind bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weißensee: Person soll mit Waffe geschossen haben - SEK-Einsatz

Foto: Peise

Anwohner haben am Montagabend die Polizei zur Gounodstraße in Weißensee (Pankow) verständigt, weil eine Person mehrfach mit einer Waffe aus dem Fenster geschossen haben soll. Aufgrund der Zeugenaussagen konnte eine Wohnung im dritten Obergeschoss lokalisiert werden. Einsatzkräfte durchsuchten mit Unterstützung des Spezialeinsatzkommandos (SEK) die Wohnung. Ersten Informationen von vor Ort zufolge wurde eine Person angetroffen, die nach einer Personenüberprüfung in der Wohnung bleiben konnte. Ob eine Waffe gefunden wurde, ist bisher unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Adlershof: Streit eskaliert - Polizei im Einsatz

Ein festgenommener Mann sitzt in einem Polizeiauto.

Foto: Pudwell

In der vergangenen Nacht ist ein Streit an der Stienitzseestraße in Adlershof (Treptow-Köpenick) eskaliert. Ersten Informationen von vor Ort zufolge soll mindestens eine Person mutmaßlich mit einem Messer verletzt worden sein. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein Mann wurde festgenommen. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind bislang unklar.

An der Selchowstraße nahm die Polizei einen weiteren Mann fest.

Foto: Pudwell

Nur wenige Minuten später gab es einen weiteren Polizeieinsatz an der nahegelegenen Selchowstraße. Auf einem Foto ist zu sehen, wie Beamte einen blutenden Mann festnehmen. Ob es einen Zusammenhang zu der Tat an der Stienitzseestraße gibt, ist bislang noch unklar.

