In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 16. Mai 2022.

Friedrichshain: Mutmaßliche Pfefferspray-Attacke im "Matrix"

Im Berliner Club "Matrix" am Warschauer Platz in Friedrichshain sollen in der vergangenen Nacht mehrere Personen in Streit geraten sein. Ersten Informationen von vor Ort zufolge soll eine Person während der Auseinandersetzung mutmaßlich mit Pfefferspray gesprüht haben.

Clubgäste stehen mit Polizisten vor dem "Matrix".

Clubgäste hätten daraufhin keine Luft mehr bekommen und seien Richtung Ausgang gedrängt. Ein Rettungswagen, ein Notarzt und mehrere Einsatzkräfte der Berliner Polizei waren vor Ort. Wie viele Personen behandelt wurden, ist bislang noch unklar.

Alt-Treptow: Auto brannte im Heckbereich

In Alt-Treptow löschte die Feuerwehr ein brennendes Auto.

Ein Auto hat in der vergangenen Nacht an der Jordanstraße in Alt-Treptow gebrannt. Die Feuerwehr konnte die Flammen im Heckbereich löschen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Immer wieder brennen nachts Autos in der Hauptstadt - im vorigen Jahr registrierte die Berliner Polizei Angaben zufolge mehr als 400 Auto-Brandstiftungen. Die Motive mutmaßlicher Täter unterscheiden sich stark. Gründe sind oft Vandalismus oder persönliche Racheakte. In anderen Fällen gibt es einen politischen Hintergrund.

Britz: Müllplatz in Flammen

Auf einem Müllplatz in Britz brannte es.

Ein Feuer ist in der vergangenen Nacht auf einem Müllplatz an der Stavenhagener Straße in Britz (Neukölln) ausgebrochen. Zeugen hatten die Flammen bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell löschen. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.