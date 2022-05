53-Jährige vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Vermisst: Monika Reidenbach verließ am 27. April ein Krankenhaus in Nikolassee und kehrte bislang nicht zurück.

Berlin. Mit der Veröffentlichung eines Fotos sucht die Polizei Berlin nach Monika Reidenbach. Die 53-Jährige verließ am 27. April 2022 ein Krankenhaus in Nikolassee und kehrte bislang nicht zurück. Bisherigen Erkenntnissen zufolge hält sich die psychisch erkrankte Frau weiterhin in Berlin auf. Aufgrund ihres Zustands ist sie eigengefährdet und braucht dringend Hilfe, so die Polizei Berlin.

Die Vermisste ist etwa 160 bis 170 cm groß und hat eine schlanke Gestalt. Sie trägt schwarzes, schulterlanges Haar und hatte zuletzt dunkle Kleidung an.

Die Polizei Berlin fragt: Wer kennt Monika Reidenbach und kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes der Polizei Berlin unter der Telefonnummer (030) 4664-912444, per E-Mail lka124@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

