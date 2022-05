Nach Demo-Verbot in Berlin: Polizei mit Hunderten Beamten im Einsatz

Berlin. Die Berliner Polizei ist am Samstag mit bis zu 1100 Beamten im Einsatz, um das Verbot palästinensischer Demonstrationen durchzusetzen und andere geplante Versammlungen zu begleiten. Dies teilte die Polizei am Morgen auf Twitter mit. Das Oberverwaltungsgericht hatte in der Nacht das Verbot mehrerer Demonstrationen zum Vertreibungs-Gedenktag Nakba bestätigt.

Palästinenser erinnern jedes Jahr am 15. Mai an Flucht und Vertreibung Hunderttausender Palästinenser im ersten Nahostkrieg 1948. Aus einem Teil des britischen Mandatsgebiets Palästina wurde am 14. Mai 1948 Israel. Die arabischen Nachbarn griffen den neuen Staat an. Im Zuge der Kämpfe flohen rund 700.000 Palästinenser oder wurden vertrieben.

Die Polizei hatte die fünf Palästina-Demonstrationen am Freitag, Samstag und Sonntag in Kreuzberg, Neukölln und Mitte untersagt. Sie begründete dies damit, dass es zu volksverhetzenden, antisemitischen Rufen, Gewaltverherrlichung und Gewalttätigkeiten kommen könne. Das Verwaltungsgericht und das Oberverwaltungsgericht teilten diese Gefahrenprognose mit Blick auf frühere ähnliche Veranstaltungen.

Demo von Kurden und Kinder-Fahrraddemo am Samstag in Berlin

Eine Polizeisprecherin sagte am Samstag, Einsatzkräfte seien an den ursprünglich vorgesehenen Kundgebungsorten in Kreuzberg und Neukölln, um mögliche Teilnehmer auf das Verbot hinzuweisen. Darüber hinaus sei im Stadtgebiet viel los. Beamte seien auch zur Begleitung anderer Veranstaltungen vorgesehen, darunter eine Demonstration von Kurden und eine Kinder-Fahrraddemo.

Die Gruppe „Palästina spricht“ hatte das Verbot ihrer Demonstrationen als „Angriff auf unsere Grundrechte auf Versammlungsfreiheit und freie Meinungsäußerung“ kritisiert. Es sei ein „alarmierender Türöffner für unbegrenzte staatliche Repression gegen jegliche Opposition in Deutschland, sei es für palästinensische Menschenrechte, Antirassismus oder Geflüchtetenrechte“.

Überblick über die Demonstrationen am Samstag in Berlin

Tiergarten - Mitte: In der Zeit von 11 bis 17 Uhr kommt es aufgrund einer Demonstration mit mehreren tausend Teilnehmenden zu Verkehrseinschränkungen im Bereich Potsdamer Platz, Leipziger Straße, Friedrichstraße und Unter den Linden.

Weitere Veranstaltungen in Berlin

Tiergarten: Am Samstag, den 14.05.2022 findet in Tiergarten der "37. Frauenlauf Berlin" statt. Für die Auf- und Abbauarbeiten ist die Straße des 17. Juni ab ca. 3 Uhr bis Sonntag, ca. 2 Uhr in beiden Richtungen zwischen Großer Stern (exkl.) und Brandenburger Tor (exkl.) sowie die Yitzhak-Rabin-Straße für den Kfz-Verkehr gesperrt. In der Zeit von 14 bis 20 Uhr kann es rund um den Tiergarten zu zusätzlichen Verkehrseinschränkungen kommen.

Für ein Straßenfest sind die Spreestraße und die Schnellerstraße, in der Zeit von 8 bis 23 Uhr, in beiden Richtungen zwischen Michael-Brückner-Straße (B96a) und Edisonstraße bzw. Hasselwerderstraße gesperrt. Tempelhof: Zum diesjährigen Formel-E Rennen am Sonnabend und Sonntag werden auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof jeweils ca. 10.000 Fans erwartet. Besucher des Formel-E-Rennens beachten bitte, dass im Veranstaltungsbereich kaum Parkplätze vorhanden sind. Das Gelände ist sehr gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden: Über die U-Bahnhöfe Platz der Luftbrücke und Paradestraße ist das Gelände mit der U-Bahn-Linie U6 erreichbar. Mit einem zehnminütigen Fußweg bzw. Umstieg auf die Linie U6 ist die Rennstrecke auch vom S-Bahnhof Tempelhof zu erreichen. Hier halten die Ringbahnen S41/42 sowie die Linien S45 und S46.