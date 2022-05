In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 12. Mai 2022.

Die Polizei wurde in der Nacht zu einer Schlägerei in Prenzlauer Berg gerufen.

Prenzlauer Berg: Mindestens ein Verletzter bei Schlägerei

Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei wurden in der Nacht zu Donnerstag gegen 0.30 Uhr in die Stubbenkammerstraße nach Prenzlauer Berg gerufen. Vor Ort kam es nach Zeugenaussagen zu einer größeren Schlägerei, bei der mindestens eine Person verletzt worden ist. Rettungskräfte versorgten die Person und transportierten sie in eine Klinik. Die Kriminalpolizei befragte am Tatort Zeuginnen und Zeugen und nahm Spuren auf. Die weiteren Ermittlungen dauern an und werden von der Kriminalpolizei des örtlichen Polizeiabschnitts geführt.

Lankwitz: Rassistische Beleidigung wegen Busverspätung

In Lankwitz soll es am Mittwoch zu einer rassistischen Beleidigung gegenüber einem Busfahrer gekommen sein. Nach Angaben des 62 Jahre alten Fahrers des S-Bahn-Ersatzverkehrs sei er um 12.26 Uhr verspätet am S-Bahnhof Lankwitz eingetroffen. Eine 28-Jährige, die sich über die Verspätung aufregte, soll den Mann daraufhin rassistisch beleidigt haben. Der Busfahrer zeigte die Beleidigung im Nachgang an. Die Frau erstattete ihrerseits Anzeige wegen einer Nötigung, da sie angab, von dem Mann zunächst nicht aus dem Bus gelassen worden zu sein. Videoaufnahmen wurden gesichert, wie die Polizei Berlin berichtet. Die Ermittlungen dauern an.

Mahlsdorf: Auto auf Privatgrundstück in Flammen

Zeugen haben in der Nacht zu Donnerstag die Feuerwehr und die Polizei zu einem brennenden Auto nach Mahlsdorf alarmiert. Gegen 0.10 Uhr hörten Anwohner des Brachetwegs einen lauten Knall und bemerkten daraufhin auf einem Privatgrundstück einen brennenden Audi. Zunächst weckten sie die Grundstückseigentümer und alarmierten anschließend die Brandbekämpfer der Feuerwehr, die den Brand schließlich löschten. Durch die Flammen wurde ein weiteres Auto beschädigt. Das Wohnhaus war nicht betroffen. Ein Brandkommissariat ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Gropiusstadt: Polizisten nehmen Tankstellenräuber fest

In Gropiusstadt haben Polizisten am Mittwochnachmittag zwei mutmaßliche Tankstellenräuber festgenommen. Nach Polizeiangaben betraten zwei Jugendliche gegen 15.40 Uhr den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Fritz-Erler-Allee, besprühten den 48 Jahre alten Verkäufer mit Reizgas und sollen ihm zudem auch noch in das Gesicht geschlagen haben. Anschließend entnahmen sie Geld aus der Kasse und flüchteten aus dem Verkaufsraum. Noch ganz in der Nähe klickten bei den 15- und 17-jährigen Tatverdächtigen die Handschellen. Sie wurden der Kriminalpolizei überstellt, die die weiteren Ermittlungen übernommen hat. Der Mitarbeiter der Tankstelle wurde leicht verletzt, wollte sich jedoch zunächst nicht ärztlich behandeln lassen.

Rummelsburg: Mann nach Einbruch in City-Toilette festgenommen

In Rummelsburg ist am Mittwochabend ein 25 Jahre alter Mann vorläufig festgenommen worden. Er soll laut Polizei kurz zuvor eine City-Toilette in der Lückstraße aufgebrochen und daraus Bargeld entwendet haben. Gegen 20.20 Uhr hörte ein außer Dienst befindlicher Polizist einen lauten Knall und sah, wie der Tatverdächtige durch eine geöffnete Abdeckung in den Münzkasten der Toilette griff, danach die Abdeckung wieder schloss und in Richtung des S-Bahnhofs Nöldnerplatz lief. Auf der Treppe zum Bahnsteig konnte er den flüchtenden Mann festhalten und ihn gemeinsam mit hinzualarmierten Einsatzkräften festnehmen. Bei dem 25-Jährigen stellten die Beamten Bargeld sicher, das der Tatverdächtige mutmaßlich aus dem Toiletten-Häuschen entwendet hatte. Der Mann wurde nach Feststellung seiner Identität auf einem Polizeiabschnitt entlassen.

Oranienburg: 23.000 Euro Schaden nach Feuer auf Schulgelände

Bei einem Feuer auf einem Schulgelände ist am Mittwochabend ein Schaden in Höhe von etwa 23.000 Euro entstanden. Wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag mitteilte, finden aktuell Bauarbeiten in dem Schulgebäude in Oranienburg statt. Aus bisher ungeklärter Ursache soll Styropor auf dem Gelände Feuer gefangen haben. Daraufhin seien die Flammen auf nahestehende Bäume übergegangen. Durch die Hitze wurden mehrere Fenster von nebenstehenden Wohnhäusern beschädigt. Es gab keine Verletzten, da während des Feuers keine Personen in der Schule waren. Die Polizei ermittelt - auch zu Brandstiftung.

Brandenburg: Polizei ermittelte wieder mehr Raser

Nach einem vorübergehenden Rückgang infolge der Corona-Pandemie hat die Polizei 2021 wieder mehr Raser im Straßenverkehr ermittelt. Wie das Innenministerium in Potsdam auf eine Anfrage aus der AfD-Landtagsfraktion mitteilte, ermittelten die Beamten auf den Brandenburger Straßen im Vorjahr 1,48 Millionen Geschwindigkeitsüberschreitungen, rund 130 400 mehr als 2020. Im Jahr 2018 waren es noch 1,83 Millionen und 2019 rund 1,70 Millionen dieser Verkehrsverstöße.

Aus den Landkreisen, Städten und Gemeinden Brandenburgs lagen dem Innenministerium zum Zeitpunkt der Antwort auf die AfD-Anfrage noch keine Zahlen für das vergangene Jahr vor. In den Kommunen hatte es ebenfalls erstmals seit langer Zeit im Jahr 2019 einen Rückgang der Geschwindigkeitsüberschreitungen gegeben, der sich im Folgejahr fortsetzte.

Den Angaben zufolge meldete die Polizei zwischen Januar 2020 und Februar dieses Jahres insgesamt 3,12 Millionen Geschwindigkeitsüberschreitungen. Der Landeskasse verhalfen die Raser damit zu Einnahmen aus Buß- und Verwarngeldern in Höhe von rund 97 Millionen Euro. Angaben über die Einnahmen der Landkreise, Städte und Gemeinden lagen der Landesregierung nicht vor.

