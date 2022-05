Berlin: Suizidgefährdete Jugendliche vermisst - Polizei fahndet

Berlin. Eine suizidgefährdete 17-Jährige aus Berlin wird seit Anfang Mai vermisst. Bei der Suche nach Sharleen Boguslawski bittet die Kriminalpolizei um Mithilfe. Die Behörde veröffentlichte dazu ein Foto der Vermissten.

Die 17 Jahre alte Sharleen Boguslawski wird seit Anfang Mai vermisst.

Foto: Polizei Berlin

Wie die Kriminalpolizei mitteilte, ist Sharleen Boguslawski psychisch erkrankt und suizidgefährdet. Sie war in einem Krankenhaus in Wedding in stationärer Behandlung. Am Donnerstag, 5. Mai 2022, soll sie die Klinik gegen 16.15 Uhr sie verlassen haben. Seitdem gilt sie als vermisst.

Nach Polizeiangaben ist die 17-Jährige etwa 156 cm groß und von kräftiger Statur. Am Donnerstag trug sie eine schwarze Hose und eine grüne Trainingsjacke. Ein Handy, Ausweispapiere oder Geld hat sie nicht dabei. Wohnhaft ist Sharleen Boguslawski in Marienfelde.

Jugendliche vermisst - die Polizei Berlin fragt:

Wer hat die Vermisste seit dem 5. Mai 2022 gesehen oder hatte Kontakt mit ihr?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort der Jugendlichen machen?

Hinweise nimmt das Fachkommissariat der Direktion 4 (Süd) in der Eiswaldtstraße 18 in 12249 Berlin-Lankwitz unter der Rufnummer (030) 4664-473428 entgegen.