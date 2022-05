Lokalkontrollen in Moabit: Viele Verstöße festgestellt

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, 7. Mai 2022.

Moabit: Viele Verstöße bei Lokalkontrollen festgestellt

Am Freitagabend sind im Bereich der Turmstraße, Beusselstraße und Torstraße in Moabit (Mitte) Lokale kontrolliert worden. Ersten Informationen von vor Ort zufolge wurden viele Verstöße u.a. gegen die Gewerbeordnung, den Jugendschutz oder die Spielverordnung festgestellt. Zudem gab es nicht korrekt geführte Kassen. Es wurden außerdem Verstöße gegen das Tabaksteuergesetz geahndet. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten rund fünf Kilogramm Wasserpfeifentabak. Auch mehrere Geldspielgeräte wurden sichergestellt.

Falkenhagener Feld: Brandverletzter mit Hubschrauber in Klinik geflogen

Ein Intensivtransporthubschrauber der Luftrettung ist am Freitagabend auf einem Fußballplatz am Askanierring in Falkenhagener Feld (Spandau) gelandet. "Anlass war die Notwendigkeit einer notärztlichen Behandlung bei einer schweren Verbrühung", teilte die Feuerwehr auf Twitter mit. Der Patient wurde in eine Berliner Spezialklinik für Brandverletzte geflogen.

Landung des #ITH der @DRF_Luftrettung auf einem Fußballplatz am #Askanierring im #Falkenhagener_Feld. Anlass war die Notwendigkeit einer notärztlichen Behandlung bei einer schweren Verbrühung. Im Anschluss erfolgte der Transport in eine Berliner Spezialklinik für Brandverletzte.

