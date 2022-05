Berlin: In Kreuzberg und Neukölln brennen Autos

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 2. Mail 2022.

Blaulicht-Blog In Berlin brennen in der Nacht mehrere Autos

Neukölln/Kreuzberg: Mehrere Autos stehen in Flammen

In Berlin haben in der Nacht mehrere Autos gebrannt. An der Dieselstraße in Neukölln stand ein Mercedes in Vollbrand. Ein davor geparkter Oldtimer wurde in Mitleidenschaft gezogen, ein hinter dem brennenden Auto stehender Hänger ebenfalls. Wegen der 1. Mai-Demonstrationen hinzugezogene Polizeikräfte aus Nordrhein-Westfalen, die sich in der Nähe befanden, sicherten den Brandort. Auch an der Neuköllner Oderstraße brannte ein Auito.

In Neukölln brannte ein Mercedes aus.

Foto: Morris Pudwell

In Kreuzberg brannten an der Fontanepromenade drei Autos. Augenzeugen berichteten, dass die Feuerwehr die Einsatzstelle wegen aufgestellter Poller nur schwer erreichen konnten. In Friedrichshain brannte ein Mercedes.

Im Märkischen Viertel (Reinickendorf) stand an der Wesendorfer Straße ein weiteres Auto in Flammen. An der Otto-Suhr-Allee Ecke Marie-Elisabeth-Lüders-Straße in Charlottenburg brannten drei Fahrzeuge auf einem Parkplatz. An der Staakener Straße in Spandau brannte ein Transporter aus. Ob die Brände in Zusammenhang mit den 1. Mai-Demonstrationen zusammenhängen, wird geprüft. Die Polizei ermittelt.