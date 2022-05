Schwerer Unfall in Wedding - mehrere Verletzte

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 1. Mail 2022.

Charlottenburg: Jubelkorso zum Titelgewinn von Trabzonspor am Kudamm

Fußballfans haben am Samstagabend in Berlin mit einem Jubelkorso den türkischen Titelgewinn des Fußballvereins Trabzonspor mit dem Unentschieden gegen Antalyaspor gefeiert. Die Fans hatten sich dafür am Kurfürstendamm in Charlottenburg versammelt, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Feierlichkeiten verliefen demnach weitestgehend friedlich - es kam lediglich zu kleineren Verkehrsbehinderungen im Bereich des Kudamms.

Für Trabzonspor aus der türkischen Schwarzmeerstadt Trabzon ist es der insgesamt siebte Meistertitel in der Clubgeschichte. Zuvor war seit 1985 nur einmal keine Mannschaft aus Istanbul Meister in der Süper Lig geworden, nämlich Bursaspor im Jahr 2010.

Neukölln: Mann bei Maientagen an der Hasenheide getötet

Auf den Neuköllner Maientagen ist ein Mann niedergestochen worden. Er starb wenig später.

Foto: BM

Auf dem Volksfest in der Hasenheide in Neukölln ist ein Mann niedergestochen worden, er starb wenig später. Der Täter ist flüchtig. Mehr zu dem tödlichen Vorfall lesen Sie hier.

Mitte: Angriffe und Sachbeschädigungen bei feministischer Demonstration

Die Veranstalter haben die feministische Demonstration „Take Back the Night“ am Samstagabend in Mitte früher als geplant aufgelöst. Zuvor gab es nach Angaben der Polizei Sachbeschädigungen an Fahrzeugen, es wurde Pyrotechnik gezündet und Polizisten wurden angegriffen. An der Münzstraße wurden Scheiben eines Geschäfts zerstört. Zuvor waren Farbbeutel gegen Geschäfte geworfen worden. Es habe vereinzelt Festnahmen gegeben, sagte Polizeisprecherin Anja Dierschke. Mehr zu der Demonstration lesen Sie in unserem Liveblog.