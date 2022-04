In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, 30. April 2022.

Wedding: Drei Verletzte bei schwerem Unfall

Bei einem schweren Unfall sind in der Nacht zu Sonnabend in Wedding drei Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Das teilte die Berliner Feuerwehr auf Twitter mit. Angaben von vor Ort zufolge kam es gegen 1 Uhr zu dem Unfall an der Kreuzung Müllerstraße und Schulstraße. Eines der Fahrzeuge fuhr dabei in einen Imbiss und beschädigte diesen. Alle Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Unfallhergang war zunächst unklar.