In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 27. April 2022.

Pankow: Carsharing-Auto überschlägt sich

Ein Carsharing-Auto hat sich am Dienstagabend auf der Prenzlauer Allee in Pankow überschlagen. Unbestätigen Angaben von vor Ort zufolge soll der Carsharing-Fahrer zu schnell gefahren sein und die Kontrolle über das Auto verloren haben. In der Folge sei er in ein Auto gekracht und habe sich überschlagen. Der Pkw kam auf dem Dach zum Stehen. Der Fahrer und eine Beifahrerin wurden vom Rettungsdienst versorgt. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt.

Neukölln: Autofahrer verursacht auf Flucht Unfall

Das Auto krachte in einen Pkw am Straßenrand.

Foto: Pudwell

Ein Fahrer eines Carsharing-Autos soll sich in der vergangenen Nacht auf der Sonnenallee in Neukölln eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert haben. Auf der Flucht verursachte er einen Unfall. Auf Höhe der Weichselstraße wollte der Fahrer nach rechts abbiegen. Dabei verlor er die Kontrolle über den Wagen und krachte in ein geparktes Auto auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass drei weitere Autos ineinander geschoben wurden. Informationen von vor Ort zufolge rannte der Fahrer nach dem Unfall weg. Der Beifahrer konnte festgenommen werden. Die Polizei ermittelt.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Friedrichsfelde: Transporter gerät in Tram-Gleise

Ein Transporter blieb in den Tram-Gleisen stecken.

Foto: Pudwell

Ein Autofahrer ist in der vergangenen Nacht auf der Rhinstraße in Höhe S-Bahnhof Friedrichsfelde-Ost in Lichtenberg in das Gleisbett der Tram gefahren. Informationen von vor Ort zufolge soll der Transporter-Fahrer versucht haben, das Auto aus den Gleisen zu manövrieren. Nach dem gescheiterten Versuch sollen sich mehrere Insassen vom Transporter entfernt haben. Zwei weitere mutmaßlich betrunkene Personen blieben vor Ort.

Die Feuerwehr konnte den Transporter erst bergen, nachdem die Ladung ausgeladen wurde. Es soll sich dabei um mehrere Säcke Fliesenkleber gehandelt haben.