Welzow. Ein 35-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagmorgen bei einem Unfall bei Welzow (Landkreis Spree-Neiße) schwer verletzt worden. Der Mann kam nach Angaben der Polizei in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr mit seiner Maschine gegen die Leitplanke und wurde drüber geschleudert. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn schwer verletzt in ein Krankenhaus. Weshalb es zu dem Unfall kam, sollte noch ermittelt werden.

© dpa-infocom, dpa:220424-99-25576/2

