Streit: Taxifahrer schießt mit Schreckschusswaffe

Berlin. Ein Streit zwischen einem Taxifahrer und drei Fahrgästen ist in der Nacht zu Sonntag in Berlin-Mahlsdorf eskaliert, auch Schüsse aus einer Schreckschusswaffe sind gefallen. Wie die Polizei mitteilte, stiegen zwei 59- und 66-jährige Männer und eine 47-jährige Frau kurz vor Mitternacht in das Taxi eines 72-Jährigen.

Noch bevor das Taxi losfuhr, brach ein Streit zwischen den Gästen und dem Fahrer aus. Die drei Fahrgäste stiegen wieder aus, woraufhin der 72-Jährige mit einer Schreckschusspistole in die Richtung der drei geschossen haben soll. Es kam zu einen Gerangel zwischen dem Taxifahrer und dem 66-Jährigen. Beide wurden leicht verletzt. Die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei beschlagnahmten die Schreckschusswaffe und nahmen mehrere Anzeigen auf. Warum der Streit genau ausbrach ist derzeit noch Stand der Ermittlungen.

