In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, 23. April 2022.

In einem Restaurant in Oberhavel hat es gebrannt.

Schildow: Brand in Restaurant

In der vergangenen Nacht hat es in einem Restaurant in Schildow (Landkreis Oberhavel) gebrannt. Informationen von vor Ort zufolge konnten sich die Bewohner, die über dem Restaurant wohnen, in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Nach ersten Angaben wurden keine Personen verletzt.