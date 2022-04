Unfall Kind in Berlin-Lichtenberg angefahren und am Bein verletzt

Berlin. Ein Kind ist in Berlin-Lichtenberg von einem Auto angefahren und am Bein verletzt worden. Der Fünfjährige wurde am Donnerstagnachmittag auf der Warnemünder Straße im Südwesten Berlins vom Wagen eines 28-Jährigen erfasst, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Rettungskräfte brachten den Jungen demnach in ein Krankenhaus. Ersten Erkenntnissen zufolge sei das Kind unvermittelt auf die Straße gelaufen, sagte eine Polizeisprecherin.

© dpa-infocom, dpa:220422-99-02127/3

