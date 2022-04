Spandau: Mini brennt an Ladesäule lichterloh

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 22. April 2022.

Spandau: Elektro-Mini gerät an Ladesäule in Brand

Auf einem Parkplatz an der Charlottenburger Chaussee in Spandau brannte ein Elektro-Mini an einer Ladesäule lichterloh. Die Feuerwehr konnte die Flammen am Auto zunächst rasch löschen. Dann geriet die Batterie des E-Autos in Brand. Die Feuerwehr musste den Pkw auf die Seite, kippen um an die Batterie zu kommen. Das Löschen der Batterie war nicht möglich, sie entzündete sich immer wieder, trotz Kühlung durch Löschwasser. Erst nach über vier Stunden war die Einsatzstelle unter Kontrolle. Derzeit wird ein technischer Defekt beim Laden vermutet.

Lichtenberg: 32 Bürocontainer brennen auf Baustelle

Auf einer Baustelle in Lichtenberg haben 32 Bürocontainer gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte. Das Feuer in der Bornitzstraße war demnach aus noch ungeklärter Ursache am Donnerstagabend ausgebrochen. Die Feuerwehr hat mit 52 Einsatzkräften gelöscht.

Neukölln: Luxusautos in Flammen

Gegen Mitternacht brannten auf dem Gelände eines Autohauses in der Johannisthalter Chaussee im Neuköllner Ortsteil Buckow zwei Luxusfahrzeuge. Der BMW M850 und eine Mercedes G-Klasse brannten teilweise vollständig aus. Die Autos waren an unterschiedlichen Stellen geparkt. Derzeit wird von Brandstiftung ausgegangen.

