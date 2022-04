Neukölln: Bauwagen brennt aus

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 21. April 2022.

Neukölln: Bauwagen ausgebrannt

In Gropiusstadt brannte am Mittwochabend ein Bauwagen. Eine Anwohnerin rief die Feuerwehr gegen 21 Uhr in die Fritz-Erler-Allee, nachdem sie auf einer Baustelle zunächst einen lauten Knall und anschließend Flammen an einem Bauwagen bemerkte. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Der Innenraum des Fahrzeugs brannte vollständig aus. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen wegen Brandstiftung dauern an.

Weitere Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin: