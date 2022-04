In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 19. April 2022.

Oberschöneweide: Polizist rettet Mann aus Spree

Ein Polizist hat in der vergangenen Nacht einen Mann aus der vier Grad kalten Spree in Oberschöneweide (Treptow-Köpenick) gerettet. Zuvor hatten Passanten die Feuerwehr und Polizei an die Treskowbrücke verständigt. Ersteintreffende Polizisten hätten sofort die Gefahr erkannt. Beschreibungen von vor Ort zufolge habe ein Polizist Teile seiner Uniform abgelegt und sei in die kalte Spree gesprungen. Mit einem Rettungsring habe er versucht, die Person zu erreichen, die sich bereits unter einem Bootsanleger eines Restaurants befand. Er habe den Mann Richtung Ufer gezogen. Gleichzeitig sei die Feuerwehr eingetroffen und habe weitere Rettungsmaßnahmen eingeleitet. Der offenbar schon stark unterkühlte Mann wurde aus dem Wasser geholt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Polizist wurde kurz von der Feuerwehr gesichtet.

Weitere Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin: