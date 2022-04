Pankow: SEK-Einsatz wegen Taxirechnung

Wegen einer Taxirechnung soll ein betrunkener Mann am Ostersonntag einen Taxifahrer in Pankow mit einer Waffe bedroht haben.

Berlin. Am Ostersonntag musste ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei nach Niederschönhausen ausrücken. Hintergrund: Wegen Streitigkeiten um eine Taxirechnung soll ein Mann einen Taxifahrer mit einer Schusswaffe bedroht haben.

Der Einsatz begann gegen 21.30 Uhr, nachdem ein 43 Jahre alter Taxifahrer die Polizei zur Waldstraße gerufen hatte. Der Fahrer gab gegenüber den Beamten an, er habe eine Frau aus Köpenick zur Waldstraße gefahren. An der Zieladresse angekommen soll die Frau aber nicht mit dem Fahrpreis einverstanden gewesen sein und hätte zwei Bekannte hinzugerufen.

Mann bedroht Taxifahrer mit Schusswaffe

Beide Männer seien an das Fahrzeug herangetreten, so die Polizei, und einer der beiden, ein 63-Jähriger, soll den Taxifahrer bedroht haben. Dabei soll er eine im Hosenbund steckende Schusswaffe deutlich gezeigt haben. Nachdem das Trio den Fahrpreis bezahlt hatte, seien sie in ein Wohnhaus gegangen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Aufgrund der Schilderungen des Taxifahrers alarmierten die Beamten vor Ort das SEK. Nachdem ein Richter einen Durchsuchungsbeschluss erteilt hatte, drangen die Kräfte kurz vor Mitternacht in die Wohnung ein. Dort saßen der tatverdächtige 63-Jährige sowie zwei Frauen und ein weiterer Mann zusammen. Der 63-Jährige bestritt die Vorwürfe. Die Polizei fand bei der Durchsuchung eine Softairwaffe, die sie beschlagnahmte.

Verdächtiger hatte mehr als drei Promille Alkohol im Blut

Der Verdächtige wurde bei der Festnahme am Finger verletzt. Die Verletzung wurde im Krankenhaus behandelt. Eine Atemalkoholmessung ergab mehr als drei Promille. Gegen den Mann wird wegen des Verdachts der Bedrohung mit Waffen ermittelt.