In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 18. April 2022.

Spandau: Feuerwehr löscht brennende Gartenlaube

In einer Kleingartenkolonie in Spandau hat eine Laube gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Feuer in dem Gebäude an der Pionierstraße war aus noch nicht geklärter Ursache am Montagmorgen ausgebrochen. Die Laube brannte komplett ab. Die Feuerwehr hat das Feuer gelöscht.

Mehr Meldungen von Polizei und Feuerwehr: