In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 17. April 2022.

Wilhelmstadt: Dach von Pflegeheim brennt

Am Ostersonntag ist am Vormittag das Dach eines Pflegeheims an der Fahremundstraße in Wilhelmstadt (Spandau) in Brand geraten. Alle Bewohner und Mitarbeitenden wurden in Sicherheit gebracht. Zurzeit werden zwölf Personen vom Rettungsdienst betreut. Die Löscharbeiten hielten am Mittag noch an.

In der #Fahremundstr. in #Wilhelmstadt brennt der Dachstuhl eines Pflegeheimes. Alle Personen wurden in Sicherheit gebracht. Gegenwärtig werden 12 Menschen von unserem Rettungsdienst betreut. pic.twitter.com/Ux0jYv5z68 — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) April 17, 2022

Spandau: Autofahrer prallt frontal gegen Ampel

Spandau: Ein Autofahrer hat eine Ampel grammt.

Foto: Morris Pudwell

Am Falkenseer Platz in Spandau hat ein Autofahrer gegen 5 Uhr morgens frontal einen Ampelmast gerammt. Polizei und Feuerwehr sperrten die Kreuzung. Die Hintergründe des Unfalls sind noch unklar.

Tiergarten bis Friedrichshain: Verkehrsbehinderungen wegen Fahrradkorso

Ein Fahrradkorso führt in der Zeit von 13-16 Uhr zu kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen entlang der Strecke Altonaer Straße, Großer Stern, Straße des 17 Juni, Ernst-Reuter-Platz, Bismarckstraße, Kaiserdamm, Messedamm, Neue Kantstraße, Kantstraße, Kaiser-Friedrich-Straße, Lewishamstraße, Brandenburgische Straße, Hohenzollerndamm, Nachodstraße, Hohenstaufenstraße, Pallasstraße, Goebenstraße, Yorckstraße, Gneisenaustraße, Südstern, Hasenheide, Hermannplatz, Sonnenallee, Dammweg, Köpenicker Landstraße, Bulgarische Straße, Alt Treptow, Puschkinallee, Elsenstraße, Elsenbrücke, Stralauer Allee und Mühlenstraße bis zum Mercedes-Benz-Platz.

