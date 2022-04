In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 15. April 2022.

Prenzlauer Berg: Auto fährt ins Gleisbett der Tram

Eine Autofahrerin ist am Donnerstag an der Danziger Straße in Prenzlauer Berg (Pankow) in das Gleisbett der Tram gefahren und stecken geblieben. Die Feuerwehr und die BVG haben den Pkw geborgen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Marzahn: Brand in Hochhaus

In einem Hochhaus in Marzahn hat es gebrannt.

Foto: Peise

In einem Hochhaus an der Ringenwalder Straße in Marzahn hat es in der vergangenen Nacht gebrannt. Ersten Informationen von vor Ort zufolge stand ein Kinderwagen im Treppenhaus in Flammen. Es sollen keine Personen verletzt worden sein. Die Feuerwehr war mit 45 Kräften im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Neukölln: Wohnung brennt - verletzte Person

In Neukölln brannte es in einer Wohnung.

Foto: Pudwell

In einer Wohnung an der Onckenstraße in Neukölln hat es in der vergangenen Nacht gebrannt. Ersten Informationen von vor Ort zufolge erlitt ein Bewohner eine Rauchgasvergiftung und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war mit rund 40 Einsatzkräften vor Ort und hatte das Feuer rasch unter Kontrolle. Zur Brandursache ermittelt ein Brandkommissariat der Berliner Polizei.

Schöneberg: Mann erleidet Schnittverletzungen

In Schöneberg wurde ein Mann angegriffen.

Foto: Pudwell

Ein Mann ist in der vergangenen Nacht an der Apostel-Paulus-Kirche in Schöneberg von mindestens drei Personen angegriffen worden. Ersten Informationen von vor Ort zufolge habe der Mann Schnittverletzungen erlitten. Ein Zeuge habe den Mann blutend an der Barbarossastraße, rund 500 Meter vom Tatort entfernt, gefunden. Die Polizei ermittelt.

Friedrichshain: Motorradfahrer kollidiert mit Taxi

In Friedrichshain gab es einen Unfall zwischen einem Taxi und einem Motorrad.

Foto: Pudwell

Ein Motorradfahrer ist in der vergangenen Nacht an der Kreuzung Stralauer Allee / Mühlenstraße / Am Oberbaum / Warschauer Straße in Friedrichshain gegen ein Taxi gefahren. In der Folge stürzte der Motorradfahrer. Ob er schwer verletzt wurde, ist bislang unklar. Das Taxi und das Motorrad wurden beschädigt. Die Polizei ermittelt.

Kreuzberg: Elektroroller-Fahrer kollidiert mit Bus

In Kreuzberg kollidierte ein Elektroroller mit einem Bus.

Foto: Pudwell

Ein Elektroroller-Fahrer ist in der vergangenen Nacht bei einem Unfall in Kreuzberg verletzt worden. Unbestätigten Informationen zufolge soll der Elektroroller-Fahrer mit einem Sozius im Kreuzungsbereich Schlesisches Tor / Oberbaumstraße die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem BVG-Bus der Linie N60. Eine Person sei von dem Fahrzeug geschleudert worden. Wie schwer die Person verletzt wurde, ist bislang unklar. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.