A100 in Neukölln: Automotor in Brand - Tunnel gesperrt

Verkehr A100 in Berlin: Automotor in Brand - Tunnel gesperrt

Berlin. Ein brennendes Auto in einem Tunnel auf der A100 in Neukölln hat einen Stau verursacht. Den Angaben der Feuerwehr zufolge hatte der Motor des Fahrzeugs am Donnerstagvormittag Feuer gefangen. Einsatzkräfte brachten den Brand schnell unter Kontrolle, verletzt wurde den Angaben nach niemand.

Die Polizei sperrte den Tunnel in Richtung Süden kurz vor der Ausfahrt Britzer Damm komplett und leitete den Verkehr um, wie ein Polizeisprecher sagte. In der Folge müssen Autofahrer mehr Zeit einplanen. Laut einem Feuerwehrsprecher müssen der zum Teil ausgebrannte Wagen noch geborgen und die Fahrbahn gereinigt werden. Nach Angaben der Verkehrsinformationszentrale (VIZ) Berlin muss der Tunnel auch auf Schäden untersucht werden. Wie lange die Sperrung dauern sollte, war noch unklar.

Der Fahrzeugbrand auf der #A100 in Richtung Neukölln ereignete sich im #TunnelBritz. Nach der Löschung des Fahrzeugs muss die Fahrbahn jetzt gereinigt werden und das Bauwerk auf Schäden untersucht werden. So lange bleibt der Tunnel #gesperrt. Bitte den Bereich weit umfahren! pic.twitter.com/lr57jFJHqI — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) April 14, 2022

"Im gesamten Bereich rund um die A100 im Bereich Tempelhof - Neukölln ist kaum ein Durchkommen. Auch die S-Bahn meldet Verspätungen im Ersatzverkehr für die unterbrochene Ringstrecke zwischen Treptower Park und Tempelhof", so die VIZ.

