In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 14. April 2022.

Kreuzberg: Mülltonnen brennen im Hinterhof

In einem Hinterhof an der Mariannenstraße in Kreuzberg haben am Mittwochabend mehrere Mülltonnen gebrannt. Es entstand eine große Rauchwolke. Rund 20 Kräfte der Feuerwehr waren im Einsatz, um den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand.

Moabit: Auto brennt - Feuerwehr im Einsatz

In Moabit brannten Autos.

Foto: Pudwell

Gegenüber der Justizvollzugsanstalt Moabit in Mitte haben in der vergangenen Nacht zwei Fahrzeuge gebrannt. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Auch der Staatsschutz soll wohl informiert worden sein, da ein Auto ein ukrainisches Kennzeichen hatte.

Neukölln: Aggressiver Autofahrer bremst Bus aus

Ein Autofahrer soll einen Bus in Neukölln ausgebremst haben.

Foto: Pudwell

Ein Bus des Schienenersatzverkehrs ist am Mittwochabend auf dem Dammweg in Neukölln von einem Auto ausgebremst worden. Ersten Informationen von vor Ort zufolge sollen die Busfahrerin und ein Fahrgast verletzt worden sein. Die Busfahrerin soll in ein Krankenhaus gekommen sein.

Der Autofahrer soll gegen den Frontbereich des Busses und gegen die Scheiben geschlagen haben. Nach unbestätigten Angaben soll er erst vom Bus abgelassen haben, als sich ein Fahrgast in das Geschehen einmischte. Der Verdächtige sei dann mit seinem Auto davongefahren. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen. Zudem wird nach dem Fahrer gefahndet.