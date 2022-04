Hohenschönhausen: Dach eines Auohauses in Flammen

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 12. April 2022.

Hohenschönhausen: Dach eines Auohauses fängt Feuer

Mehrere Autos haben auf dem Gelände eines Autohauses in Alt-Hohenschönhausen gebrannt. Das Feuer griff in der Nacht zum Mittwoch auf das angrenzende Werkstatts- und Lagergebäude über, wie die Berliner Feuerwehr auf Twitter mitteilte. Die Dachfläche brannte demnach auf 150 Quadratmetern und wurde geöffnet. 65 Feuerwehrkräfte löschten die Flammen. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Details zur Brandursache nannte die Feuerwehr zunächst nicht.

Friedrichshain: Autofahrer nach Unfall eingeklemmt

Bei einem Unfall am Platz der Vereinten Nationen in Friedrichshain wurde der Fahrer in seinem Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite ihn.

Marzahn: Brand in Wohnheim - Schwerverletzte Person

Die Feuerwehr ist am Dienstagabend zu einem Einsatz an die Otto-Rosenberg-Straße in Marzahn ausgerückt. Wie die Behörde auf Twitter mitteilte, brannte eine Wohnung im dritten Obergeschoss eines fünfgeschossigen Wohnheims.

Bei Eintreffen der ersten Kräfte schlugen Flammen aus dem Fenster und eine lebensgefährlich verletzte Person befand sich vor dem Gebäude. Laut der Zeitung "B.Z." soll die Person aus der Brandwohnung gesprungen sein. Die verletzte Person wurde in eine Klinik gebracht.

Insgesamt wurden 38 Personen aus dem Gebäude geführt und vom Rettungsdienst gesichtet. Sechs von ihnen waren leicht verletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Es waren insgesamt 68 Kräfte vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Die Feuerwehr war in Marzahn im Einsatz.

Marzahn-Hellersdorf: Kind von Auto erfasst

Ein Kind ist von einem Auto erfasst worden.

Ein Kind ist am Dienstag bei einem Unfall in Marzahn-Hellersdorf verletzt worden. Ersten Informationen von vor Ort zufolge wurde das Kind auf der Landsberger Allee in Höhe Märkische Allee von einem Auto erfasst. Das Kind sei auf die Motorhaube und von dort auf die Straße geschleudert worden. Mit schweren Verletzungen wurde es in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund der Unfallaufnahme war die Landsberger Allee zwischen Bruno-Baum-Straße und Märkische Allee für mehrere Stunden gesperrt. Ein Verkehrsermittlungsdienst hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weißensee: Schwerer Unfall - Verletzte Person

In Weißensee hat es am Dienstag einen schweren Unfall gegeben.

In Weißensee (Pankow) hat es am Dienstagabend einen schweren Unfall gegeben. Ersten Informationen von vor Ort zufolge soll ein VW-Fahrer einen Ford auf der Greifswalder Straße touchiert haben. Der Ford-Fahrer soll die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Er überfuhr einen Steinpoller sowie ein Verkehrsschild und kam an einem Taxi zum Stehen. Eine Person soll verletzt worden sein. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache und zum Hergang dauern an.

Charlottenburg: Autofahrer fährt nach Streit Mann an

Nach einem Streit hat ein Autofahrer einen Mann am Dienstag in Charlottenburg angefahren und ihn verletzt liegen gelassen. Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, hatten die beiden Autos gegen 9.35 Uhr auf der Max-Dohrn-Straße in Höhe einer Parkplatzzufahrt nebeneinander gehalten. Es sei zwischen dem 46 Jahre alten Opel-Fahrer und einem unbekannt gebliebenen anderen Autofahrer zu einem lautstarken verbalen Streit gekommen. Der unbekannt Gebliebene sei ausgestiegen und habe den 46 Jahre alten Autofahrer durch die geöffnete Scheibe der Beifahrertür mit einem Reizstoff besprüht. Der Opel-Fahrer habe sich daraufhin auf die Straße gestellt.

Der andere Fahrer sei dann mit seinem Auto auf den 46-Jährigen zugefahren und habe ihn erfasst. Mit dem Mann auf der Motorhaube sei der Fahrer etwa 50 Meter weit gefahren, bis er abrupt bremste. Der 46-Jährige sei auf die Straße gestürzt und habe Verletzungen erlitten. Der Autofahrer sei in Richtung Lise-Meitner-Straße davongefahren. Mehrere Passanten, die den Vorfall gesehen hatten, alarmierten Polizei und Feuerwehr. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, wo seine Verletzungen am Kopf, an der Schulter und an den Augen stationär behandelt wurden. Ein Fachkommissariat der Direktion 2 (West) hat die Ermittlungen zu dem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr übernommen.

Steglitz: Linienbus stößt auf Kreuzung mit Pkw zusammen

Zwei Personen sind am Dienstag bei einem Unfall in Steglitz verletzt worden. Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, war ein Linienbus an der Kreuzung Feuerbachstraße / Bismarckstraße mit einem 81 Jahre alten Autofahrer zusammengestoßen. Der Senior erlitt Kopfverletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Busfahrerin wurde an der Hüfte verletzt und konnte nach einer ambulanten Behandlung die Klinik wieder verlassen. Fahrgäste des Linienbusses wurden nicht verletzt. Ein Fachkommissariat der Direktion 4 (Süd) hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.