In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 12. April 2022.

Köpenick: Mann fährt gegen Hauswand und wird schwer verletzt

In einem mutmaßlich gestohlenen Auto ist ein Mann in der Nacht zum Dienstag in Alt-Köpenick gegen eine Hauswand gefahren. Der Fahrer war zuvor von der Fahrbahn abgekommen und hatte mehrere Verkehrsschilder und einen Telekommunikationskasten umgerissen. Danach raste er in ein Gebüsch und gegen einen Baum. Ein denkmalgeschütztes Bauensemble direkt am Schloss Köpenick hinderte ihn an der Weiterfahrt. Der Fahrer wurde bei dem Unfall offenbar eingeklemmt und musste befreit werden. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, wurde der Mann schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Identität des Mannes und die Unfallursache waren zunächst unklar. Nach ersten Erkenntnissen seien weder andere Personen noch Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt gewesen. Zeugen hatten jedoch beobachtet, dass vor Ort ein weiterer Mann vom Rettungsdienst behandelt und später ins Krankenhaus gebracht wurde.

Unfall in Köpenick

Foto: Pudwell

Hellersdorf: Kinderwagen in Treppenhaus brannten

Blick in das völlig verrußte Haus in Hellersdorf, wo Kinderwagen brannten.

Foto: Thomas Peise

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In Hellersdorf sind in einem Treppenhaus an der Oelsnitzer Straße am Montagabend Kinderwagen in Brand geraten. Durch den Brand gab es eine starke Rauchentwicklung, von der auch mehrere Wohnungen betroffen waren, offenbar, weil die Mieter durch das Treppenhaus fliehen wollten.

Angaben von vor Ort zufolge brachte die Feuerwehr drei Personen auf einen Balkon. Ob es sich bei dem Feuer um Brandstiftung handelt, ermittelt jetzt die Kriminalpolizei.

Buckow und Kreuzberg: Kiloweise Drogen und Waffen bei Durchsuchungen beschlagnahmt

Kiloweise Drogen und Waffen sind bei Razzien in Buckow (Neukölln) und Kreuzberg entdeckt worden. Wie die Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin am Montag mitteilten, waren bereits am vergangenen Donnerstag vier Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt worden. In Buckow wurde ein 44 Jahre alter Verdächtiger in seiner Wohnung festgenommen. Gegen ihn wurde ein Haftbefehl erlassen. "Ihm wird vorgeworfen, Cannabis im Kilogrammbereich in einem Zeitraum von knapp drei Monaten an- bzw. verkauft zu haben. Dazu bediente er sich eines sogenannten Krypto-Mobiltelefons", teilten die Behörden mit.

In der Wohnung des 44-Jährigen fanden Ermittler eine scharfe, geladene Schusswaffe, einen fünfstelligen Geldbetrag sowie einen Schließfachschlüssel. Im Schließfach war ein hoher fünfstelliger Geldbetrag. An den drei weiteren Durchsuchungsorten in Kreuzberg fanden die Ermittler knapp 19 Kilogramm Haschisch sowie fast zehn Kilogramm Marihuana, zahlreiche Drogenverpackungsmaterialien, mehrere Messer, einen Teleskopschlagstock und knapp 300 Patronen scharfe Munition unterschiedlichen Kalibers.

Westend: Drei Autodiebe festgenommen

Drei Autodiebe sind in der Nacht zum Montag in Westend (Charlottenburg-Wilmersdorf) festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, waren die Männer im Alter von 32, 37 und 54 Jahren den Zivilkräften zunächst am Kreuzungsbereich Gritzner Straße/Treitschkestraße aufgefallen. Dort hatten sie sich an einem Renault zu schaffen gemacht. Sie fuhren dann mit dem Renault und einem Mercedes weg. Die beiden Autos wurden wenig später auf der Rudolf-Wissel-Brücke gestoppt. Die Beamten nahmen die Männer fest. Der gestohlene Renault und der Mercedes mit auswärtigem Kennzeichen wurden beschlagnahmt.

Neuzelle: Drei Lastwagen brennen

Wegen drei brennender Lastwagen sind in Neuzelle (Landkreis Oder-Spree) seit dem frühen Dienstagmorgen Polizei und Feuerwehr im Einsatz. Wie eine Sprecherin der Polizei sagte, gibt es keine Verletzten. Die Lastwagen stünden vor einer Lagerhalle, die jedoch nicht von dem Feuer betroffen sei. Die Brandursache sei bisher unklar.

A2: Mehrere Verletzte bei Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 2 nahe Lehnin im Landkreis Potsdam-Mittelmark sind am Montag mehrere Menschen verletzt worden. Ein Mitfahrer sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Ein Kleintransporter war hinter der Anschlussstelle Lehnin in Richtung Magdeburg auf einen anderen Kleintransporter aufgefahren. Dabei wurden mehrere Insassen im auffahrenden Fahrzeug verletzt. Die Ursache war nach Angaben der Polizei zunächst nicht bekannt. Die Fahrbahn in Richtung Magdeburg war zwischenzeitlich voll gesperrt.