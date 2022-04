Spandau: Brandserie dauert an - Wieder Feuer an der Obstallee

Am Sonntagabend brannte es erneut in Kellerverschlägen eines Hochhauses im Problemkiez Heerstraße Nord.

Feuerwehrleute am Sonntagabend bei ihrem Einsatz an der Obstallee im Spandauer Ortsteil Staaken.

Staaken Brandserie dauert an: Wieder Feuer an der Obstallee

Berlin. Die Brandserie im Spandauer Ortsteil Staaken nimmt kein Ende: Erneut brannte am Sonntagabend Gerümpel in mehreren Kellerverschlägen der Hochhäuser an der Obstallee. Nach etwa 30 Minuten hatten die Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr den Brand unter Kontrolle, hieß es vor Ort. Verletzt wurde niemand. 30 Feuerwehrleute waren demnach im Einsatz. Ob es sich um Brandstiftung handelt, ermittelt nun die Polizei.

In dem Problemkiez Heerstraße Nord kommt es seit einem Jahr immer wieder zu Brandstiftungen. Betroffen sind vor allem Kellerverschläge und Flure. Durch die Brände zogen dabei auch immer wieder giftige Rauchgase in die Treppenhäuser. Durch die Feuer ist es teils zu monatelangen Folgeschäden für die Mieter der Häuser gekommen.

Die Polizei geht von Brandstiftungen von einem oder mehreren Tätern aus. Im März sprach Innensenatorin Iris Spranger (SPD) von 75 Taten, inzwischen liegt die Zahl deutlich darüber.

Staaken: Polizei setzt eigene Ermittlungsgruppe zur Brandserie ein

Die Berliner Polizei setzte eine eigene Ermittlungsgruppe mit der Bezeichnung „Quartier“ ein. Verdeckte Ermittler der Kriminalpolizei und uniformierte Streifen sind in der Gegend unterwegs. Eine Belohnung von 1000 Euro wurde ausgesetzt. Es gab auch Festnahmen, aber der oder die Täter wurden offenbar noch nicht gefasst.

Zuletzt hatte das landeseigene Wohnungsunternehmen Gewobag, zu dem die Häuser gehören, einen Sicherheitsdienst engagiert, der Hauseingänge und Kellertüren kontrollieren sowie verdächtige Vorfälle und Personen melden soll.

Obstallee: Gewobag will in einem Zehn-Punkte-Plan die Lebensqualität verbessern

Eine Demonstration von Anwohnern der Heerstraße Nord am Brandenburger Tor, die sich gegen die Gewobag richten sollte, war zuletzt abgesagt worden. Hintergrund war die Ankündigung der Gewobag, in einem Zehn-Punkte-Plan auf die meisten Forderungen der Vermieter für eine Verbesserung der Lebensqualität im Quartier einzugehen.