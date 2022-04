Berlin Mitte: Schwerer Unfall mit SUV und Mietauto am Alex

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Samstag, 9. April 2022.

Mitte: Schwerer Unfall mit SUV und Mietauto - fünf Verletzte

Schwerer Unfall: Die Kreuzung am Alexanderplatz wurde gesperrt.

Foto: Morris Pudwell

Gegen 22 Uhr hat sich am Freitagabend an der Karl-Liebknecht-Straße Ecke Alexanderstraße in Mitte ein Unfall zwischen einem SUV und einem Mietwagen ereignet. Bei dem Unfall wurden mindestens fünf Menschen verletzt. Eine Person kam in ein Krankenhaus, vier lehnten den Transport ab. An den Fahrzeugen entstand vermutlich Totalschaden. Die Kreuzung war für knapp 45 Minuten voll gesperrt. Bus und Tramlinien konnten nicht passieren. Die Beamten des örtlichen Abschnitts ermitteln zur Unfallursache.

Spandau: Auto in Brand

Im Spandauer Ortsteil Wilhelmstadt ist am Samstagmorgen ein Auto in Brand geraten. Eine Passant endeckte laut Polizei gegen 9.10 Uhr, dass Qualm aus eine Opel aufsteig, der am Fahrbahnrand der Krejuzung Lutoner Straße und Amalienhofstraße abgestellt war. Die Feuerwehr löschte das brennende Auto, an dem erheblicher Sachschaden entstand. Verletzt wurde niemand. Ein Brandkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Treptow: Polizei räumt Insel der Jugend

Polizeieinsatz auf der Insel der Jugend.

Foto: Morris Pudwell

In Treptow ist es in der Nacht zu Samstag zu einem Polizeieinsatz gekommen. Nach einem Notruf gegen rückte die Polizei gegen 0.25 Uhr zur Insel der Jugend aus. Dort feierten ca. 70 Personen eine Party. Die Anrufer hatten angegeben, dass sich im Zuge eines Streits eine Gewalttat ereignet habe. Rund zehn Beamte suchten daraufhin die Insel ab. Einen Notfall konnten sie aber nicht feststellen. Dennoch räumte die Polizei zur Sicherheit die Insel.

Charlottenburg-Nord: Frau stirbt bei Wohnungsbrand

Am Schweiggerweg in Berlin-Charlottenburg hat es gebrannt.

Foto: Morris Pudwell

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Charlottenburg-Nord ist eine Frau gestorben, zwei weitere Menschen wurden verletzt. Eine 62 Jahre Anwohnerin des dreigeschossigen Hauses am Schweiggerweg hatte gegen 0.30 Uhr die Signaltöne eines Rauchmelders bemerkt und Brandgeruch im Treppenhaus wahrgenommen. Sie rief sofort die Feuerwehr. Die Brandbekämpfer löschten das Feuer in einer im ersten Obergeschoss gelegenen Wohnung und fanden dort die 83 Jahre alte Bewohnerin leblos vor. Sie wurde vor Ort reanimiert, teilte die Polizei mit, verstarb aber wenig später in einer Spezialklinik. Zwei weitere Hausbewohner - ein Mann und eine Frau - wurden über das Treppenhaus in Sicherheit gebracht. Sie wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen brannten Einrichtungsgegenstände im Wohnzimmer der Brandwohnung. Derzeit wird von fahrlässiger Brandstiftung ausgegangen, ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes ermittelt. Die Feuerwehr war mit rund 26 Einsatzkräften vor Ort. Nach etwa eineinhalb Stunden war der Löscheinsatz beendet. Mehrere Bewohner wurden in einem Bus der Berliner Verkehrsbetriebe vorübergehend untergebracht.

Lichtenberg: Sturz aus dem achten Stock - Schwer verletzter Junge gestorben

Ein vor einer Woche aus dem achten Stock gestürztes Kleinkind aus Alt-Hohenschönhausen (Lichtenberg) ist an seinen schweren Verletzungen gestorben. Das bestätigte die Berliner Polizei am Samstag. Der knapp zweijährige Junge war eine Woche zuvor beim Spielen aus dem Fenster einer Wohnung rund zehn Meter tief in eine Grünanlage gefallen und lebensgefährlich verletzt worden. Das Kind wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert. Noch in der Nacht vom Sonntag auf Montag sei es gestorben, bestätigte eine Polizeisprecherin jetzt.

Mitte: Kindergruppe raubt am Alexanderplatz zwei Jungen aus

Nach einem Straßenraub in Mitte haben Polizisten am Freitagabend zwei 13 und 14 Jahre alte Mädchen festgenommen. Zeugen waren gegen 19 Uhr an der Dircksenstraße darauf aufmerksam geworden, dass zwei zwölf Jahre alte Jungen von acht anderen Kindern umringt und an eine Wand gedrückt wurden. Als die Passanten sie ansprachen, flüchtete die Gruppe. Die beiden Zwölfjährigen gaben an, dass sie bedroht wurden und ihnen Geld geraubt worden sei. Die Zeugen riefen daraufhin die Polizei. Gemeinsam mit den beiden Jungen suchten Polizeikräfte die Umgebung ab und entdeckten schließlich die beiden Mädchen, die von den Überfallenen eindeutig wiedererkannt wurden. Der Rest der Gruppe wurde nicht gefunden. Die Mädchen schoben die Schuld auf die anderen Kinder und Jugendlichen in der Gruppe. Die 14-Jährige wurde erkennungsdienstlich behandelt und anschließend, ebenso wie die 13-Jährige, an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Beamte sicherten Videoaufnahmen vom Tatort, die Ermittlungen dauern an.

Tempelhof-Schöneberg: Alkoholisierte Polizisten sollen zwei Männer bedroht haben - Ermittlungen laufen

Unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung mit Waffen und der Beleidigung wird gegen zwei Beamte der Polizei ermittelt. Zwei Männer hatten in der Nacht zu Samstag Anzeige erstattet. Jetzt wird gegen die Polizisten ermittelt - Mehr zu dem Fall lesen Sie hier.

Lichtenberg: Zivilfahnder nehmen zwei Autoeinbrecher fest

Zivilfahnder haben zwei mutmaßliche Einbrecher in Alt-Hohenschönhausen (Lichtenberg) festgenommen, nachdem sie diese bei einem Diebstahl beobachtet hatten. Ursprünglich waren die Beamten zu einem anderen Einsatz unterwegs, als sie gegen 18.30 Uhr zwei sich auffällig verhaltende Männer an der geöffneten Seitentür eines Mercedes Transporters an der Marzahner Straße bemerkten. Wenig später liefen die beiden Männer mit einem Werkzeugkoffer zu einem Opel. Die beiden Polizisten stellten die beiden, um sie zu kontrollieren. Daraufhin flüchtete ein 33-Jähriger zu Fuß, konnte aber nach wenigen Metern überwältigt werden. Während ihm Handfesseln angelegt wurden, flüchtete sein 41 Jahre alter Komplize mit dem Auto. An der Kreuzung Wollenberger Straße/Gehrenseestraße verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam auf der Grünfläche zum Stehen. Die Fahnder nahmen ihn fest. Beide Männer kamen in einen Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen dauern an.

Hellersdorf: Frau stirbt nach Feuer in Hochhaus - Kind schwer verletzt

Nach einem Feuer in der elften Etage eines Hochhauses in Hellersdorf ist die Mieterin der Wohnung gestorben. Ihr zweijähriger Sohn wurde schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hatten Rettungskräfte die bereits bewusstlose 46-Jährige und das Kleinkind aus der Wohnung geholt. Trotz Wiederbelebungsversuchen sei die Frau noch auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben. Der kleine Junge werde auf einer Intensivstation behandelt.

Die Feuerwehr war am Freitagmorgen um 8.44 Uhr alarmiert worden, weil die Küche der Wohnung im obersten Stockwerk des Hauses in Flammen stand. Ein Anwohner hatte laut Polizei den Feuerschein gesehen. Der Brand wurde schnell gelöscht; 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar. Brandspezialisten des Landeskriminalamtes haben die Ermittlungen übernommen.

Rudow: Vier mit Machete bewaffnete Tankstellen-Räuber greifen Mitarbeiter an

Vier bewaffnete Männer haben am Freitagabend einen Raubüberfall in Rudow (Neukölln) verübt. Gegen 22 Uhr betraten die Kriminellen den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Neuköllner Straße. Die Männer bedrohten eine 22 Jahre Angestellte mit einer Machete und forderten Geld. Als ein weiterer Angestellter (60) versuchte, die Polizei zu alarmieren, wurde er angegriffen. Anschließend traten die vier Männer die Tür zum Geschäftsbüro ein, stahlen Bargeld sowie Zigaretten und flüchteten. Eine Absuche der Umgebung nach den Täter verlief ohne Erfolg. Der 60-Jährige erlitt einen Schock und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die 22-Jährige blieb unverletzt. Videoaufzeichnungen wurden gesichert, die Ermittlungen wegen gemeinschaftlich schweren Raubes dauern an.

Lichtenrade: Kneipengäste beobachten Einbrecher - Festnahme

In der Nacht zu Samstag ist in Lichtenrade (Tempelhof-Schöneberg) ein Einbrecher festgenommen woprden. Kurz nach 1 Uhr beobachteten mehrere Zeugen aus einer Kneipe, wie ein weißer Transporter an der Straße Alt-Lichtenrade vor einem Werkzeuggeschäft hielt und zwei dunkel gekleidete Personen ausstiegen. Als die Zeugen wenig später einen lauten Knall und Geräusche einer Bohrmaschine hörten, alarmierten sie umgehend die Polizei. Einsatzkräfte nahmen wenig später einen 27-Jährigen noch vor Ort fest. Ein zweiter Mann wurde von einem Polizisten noch verfolgt und dann festgehalten. Der Tatverdächtige wehrte sich jedoch so heftig, dass er den Beamten leicht verletzte. Der Polizist ließ den Mann los, der flüchtete. In dem Transporter lagen bereits diverse hochwertige Werkzeuge zum Abtransport bereit. Eine Auswertung der Videoaufzeichnungen aus dem Geschäft zeigte, dass insgesamt drei Männer an dem Einbruch beteiligt waren. Eine Absuche der Umgebung nach den beiden Flüchtigen, auch unter Beteiligung eines Hubschraubers, blieb erfolglos. Der Festgenommene wurde erkennungsdienstlich behandelt und anschließend bei der Kriminalpolizei eingeliefert. Das Tatfahrzeug stellten die Polizeikräfte sicher. Die Ermittlungen dauern an.

Geltow: Auto prallt gegen Baum - Ein Toter, mehrere Verletze

Bei einem Unfall bei Geltow (Potsdam-Mittelmark) ist ein Mensch noch am Ort gestorben. Mehrere Personen wurden verletzt. Ein Autofahrer war mit seinem BMW auf der Landstraße von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gekracht. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten die Insassen aus Unfallwagen. Die Straße Am Wasserwurde für mehrere Stunden voll gesperrt.