Pankow: Mann schießt mit Softair-Waffe offenbar auf Spielplatz

Berlin. Ein 18-Jähriger hat in Berlin-Pankow mehrere dutzend Mal mit einer Softair-Waffe aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf einen Hof geschossen und soll dabei auch auf einen Spielplatz gezielt haben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, alarmierte ein Zeuge die Polizei, nachdem er beobachtet haben soll, wie der junge Mann in der Forkenzeile auf den Spielplatz schoss, auf dem sich zu dem Zeitpunkt noch Kinder befanden. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurde bei dem Vorfall niemand verletzt.

Bei einer anschließenden Durchsuchung der elterlichen Wohnung stellten die Polizisten weitere Softair-Waffen, Bargeld und Betäubungsmittel sicher. Auf dem Hof und dem Spielplatz wurden mehrere dutzend Softair-Kugeln gefunden.

Der 18-Jährige wurde nach dem Vorfall von Donnerstagabend vorläufig festgenommen. Gegen ihn wird wegen des Verdachts versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie Verstoßes gegen das Waffengesetz und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

