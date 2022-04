Mann ins Gleisbett geschubst - Verdächtiger gesucht

Berlin. Mit der Veröffentlichung eines Bildes aus einer Überwachungskamera bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einem Mann, der am 22. Januar 2022 gegen 19.35 Uhr einen 52-jährigen Mann am U-Bahnhof Alexanderplatz verletzt hat.

Der Gesuchte geriet mit dem Mann in verbale Streitigkeiten, bei denen der Tatverdächtige den 52-Jährigen zuerst auf dessen Hinterkopf schlug und ihn dann schubste. Der Mann verlor das Gleichgewicht und stürzte ins Gleisbett. Während der Gestürzte sich dabei eine Schnittverletzung sowie eine Platzwunde am rechten Handballen zuzog, flüchtete der Angreifer in unbekannte Richtung. Passanten eilten dem Verletzten zur Hilfe und setzten einen Notruf ab. Rettungskräfte brachten den 52-Jährigen in ein Krankenhaus, in dem er behandelt wurde.

Foto: Polizei Berlin

Der Tatverdächtige war zuvor mit der U-Bahn der Linie 2 in Richtung Pankow unterwegs und ist bereits dort mit Unbekannten in Streit geraten.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

etwa 30 bis 40 Jahre alt

blonde, längere Haare zu einem Dutt gebunden

1,75 - 1,85 Metergroß

schlanke Statur

Am Tattag trug der Gesuchte eine schwarze Lederjacke, eine dunkle Hose, eine schwarze Mütze und einen schwarzen Rucksack.

Die Polizei fragt:

Wer kennt den abgebildeten Mann?

Wer kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?

Wer hat zum fraglichen Zeitpunkt auffällige Beobachtungen gemacht?

Wer ist am 22. Januar 2022 bereits gegen 19.30 Uhr in der U-Bahn der Linie 2 in Richtung Pankow mit dem Gesuchten in Kontakt gekommen oder hat relevante Beobachtungen gemacht?

Ferner bittet die Kriminalpolizei die junge Frau, die an der Rettung des Geschädigten beteiligt war und auf dem zweiten Fahndungsbild zu sehen ist, sich mit der sachbearbeitenden Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 5 in der Perleberger Str. 61a, 10559 Berlin, unter den Telefonnummern: (030) 4664 – 574114 und (030) 4664 – 574110 entgegen. Außerhalb der Bürozeiten melden Sie sich bitte unter folgender Telefonnummer: (030) 4664 – 571100 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.