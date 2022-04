Marzahn: Diesel-Diebe verursachen Unfall mit BVG-Bus

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 7. April 2022.

Ein Auto und ein Bus der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) sind in der Nacht zu Donnerstag in Marzahn zusammengestoßen. Zwei Insassen des Autos wurden durch die Kollision verletzt, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Unfallaufnahme an der Landsberger Allee/Bruno-Baum-Straße werde sich voraussichtlich noch bis in den Morgen hinziehen. Zunächst war unklar, wie es zu dem Unfall kam und wie schwer die beiden Autoinsassen verletzt wurden.

Nach Informationen der Berliner Morgenpost haben zwei Diesel-Diebe den Unfall verursacht. Sie waren kurz nach 23 Uhr auf einer Baustelle in der Nähe des Helene-Weigel-Platz von Zivilfahndern der Berliner Polizei beobachtet worden, wie sich sich unter anderem an einem Schaufelradlader zu schaffen machten. Als die Beamten die Männer kontrollieren wollten, flüchteten sie in einem VW. Bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei soll es an der Kreuzung zu dem Zusammenstoß mit dem BVG-Bus gekommen sein, als der flüchtende Fahrer bei Rot in den Kreuzungsbereich einfuhr. Der VW wurde durch den Zusammenprall auf den Gehweg geschleudert, zerstörte Absperrgitter und einen Telekommunikationskasten, durchpflügte ein Gebüsch und kam an einem Baum zum Stillstand.

Das Auto der mutmaßlichen Diesel-Diebe an der Unfallstelle.

Foto: Morris Pudwell

Zwei zufällig passierende Fahrzeuge der Berliner Feuerwehr auf dem Weg zu einem Löscheinsatz hielten an der Unfallstelle und leiteten Rettungsmaßnahmen ein. In dem Linienbus befanden sich nach ersten Angaben vier Fahrgäste und der Fahrer. Aus dem VW konnten mehrere Kanister mit Treibstoff sichergestellt werden.

Die Fahrgäste wurden nach ersten Angaben nicht verletzt. Die zwei Insassen im VW mussten von der Feuerwehr befreit und von Notfallsanitätern und einem Notarzt erstversorgt werden. Sie kamen mit Polizeibegleitung in umliegende Krankenhäuser. Der VW ist ein Totalschaden. Der Linienbus wurde im Frontbereich erheblich beschädigt.

Erst in der Nacht zu Mittwoch war es auf einer Baustelle in Reinickendorf zu einem Benzin-Diebstahl gekommen.

