In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 5. April 2022.

Heinersdorf: Bungalow brennt in Kleingartenanlage

In einer Kleingartenanlage in Heinersdorf im Bezirk Pankow hat in der Nacht ein Wohnbungalow gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Feuer war aus noch unbekannter Ursache am frühen Dienstagmorgen ausgebrochen. Der Bungalow habe auf einer Fläche von etwa 100 Quadratmetern komplett in Flammen gestanden, hieß es. Die Feuerwehr hat gelöscht.

Weitere Polizeimeldungen aus Berlin: