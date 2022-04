Berlin-Lichtenberg: Kind stürzt aus Fenster 10 Meter in die Tiefe - schwer verletzt

Ein zwei Jahre alter Junge ist aus dem achten Stock einen Hauses in Alt-Hohenschönhausen gefallen. Er wurde lebensgefährlich verletzt.

In Lichtenberg ist ein Kleinkind verunglückt. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert, der in der Nähe landete.

Berlin-Lichtenberg Kind (2) stürzt aus Fenster zehn Meter in die Tiefe

Berlin. An der Mittelstraße in Alt-Hohenschönhausen (Lichtenberg) hat sich am Samstag gegen 18.40 Uhr ein lebensgefährlicher Unfall mit einem Kleinkind ereignet. Der knapp zwei Jahre alte Junge stürzte mehr als zehn Meter tief aus dem Fenster einer Wohnung im achten Stock eines Wohnhauses.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand soll der Junge gegen 18.35 Uhr mit seiner dreijährigen Schwester im Kinderzimmer gespielt haben. Nach dem der Junge aus dem Fenster gefallen war, habe die Schwester ihre Eltern gerufen. Der 26 Jahre Vater sei daraufhin nach unten gerannt, habe seinen Sohn in die Wohnung gebracht und dort reanimiert.

Rettungshubschrauber fliegt Kind in Klinik

Eintreffende Rettungskräfte setzten die Maßnahmen dann fort. Anschließend wurde der Junge mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, dort notoperiert und auf eine Kinderintensivstation verlegt. Wie es zu dem Sturz kam, ob möglicherweise eine Verletzung der Fürsorgepflicht vorliegt, ermittelt jetzt das Fachkommissariat im Landeskriminalamt der Polizei Berlin. Die Ermittlungen dauern an.

