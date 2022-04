Kreuzberg: Voll besetzter Bus während Fahrt beschädigt

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Samstag, 2. April 2022.

Schmargendorf: Carport-Brand greift auf Dachstuhl über

In Schmargendorf (Charlottenburg-Wilmersdorf) hat am Samstag in den frühen Morgenstunden ein Carport gebrannt. Das Feuer habe sich schnell auf den Dachstuhl des zugehörigen Hauses in der Pücklerstraße ausgebreitet, teilte die Feuerwehr mit. Mithilfe von speziellem Werkzeug gelang es den über 80 Einsatzkräften, das Feuer unter Kontrolle zu halten und schließlich zu löschen. Dabei wurde eine Ausbreitung des Brandes auf weitere Teile des Hauses verhindert. Die Brandursache sowie die genaue Höhe des beträchtlichen Sachschadens waren vorerst unklar.

Mittlerweile ist es hell in #Schmargendorf. Die Nachlöscharbeiten dauern an. Eine Ausbreitung auf das gesamte Dach konnte durch den schnellen Einsatz von rund 80 Einsatzkräften verhindert werden. Auch die #Freiwillige_Feuerwehr kam zum Einsatz. Es wurde niemand verletzt. pic.twitter.com/ZqSrxwgTYQ — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) April 2, 2022

Charlottenburg: Brandstifter zünden Mercedes an

Am frühen Samstagmorgen hat gegen 4.20 Uhr in Charlottenburg ein am Heckerdamm abgestelltes Auto gebrannt. Der Mercedes brannte komplett aus, die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

