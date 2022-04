Pankow: Betrunkene Frau kratzt Polizisten blutig

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 1. April 2022.

Die Uferböschung am Teltowkanal in Neukölln hat in der Nacht auf Freitag gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Am Morgen stand demnach an der Lahnstraße eine Fläche von etwa 600 Quadratmetern in Flammen. Die Ursache des Feuers war zunächst noch unbekannt. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Pankow: Alkoholisierte Frau kratzt Polizisten blutig

In der Nacht zum Donnerstag hat eine Frau in Pankow einen Polizisten beleidigt, bespuckt und geschlagen. Einsatzkräfte trafen an der Einmündung der Berliner Straße in die Florastraße auf zwei alkoholisierte Frauen. Schon zu Beginn beleidigte eine der beiden Frauen, eine 23-Jährige, einen der beiden Polizisten rassistisch und antisemitisch. Dabei zeigte sie den sogenannten Hitlergruß. Danach versuchte sie gemeinsam mit ihrer 21-jährigen Begleiterin zu flüchten, weswegen der zuvor beleidigte Beamte die 23-jährige Frau festhielt und versuchte, ihr Handfesseln anzulegen. Dabei schlug, spuckte und kratzte sie ihm mehrfach ins Gesicht.

Vorangegangen war ein versuchter Fahrgeldbetrug. Nach Aussagen eines Taxifahrers habe er sich während der Fahrt mit beiden Frauen über die Fahrstrecke gestritten. Als der 44-Jährige an einer roten Ampel hielt, seien die beiden Tatverdächtigen ausgestiegen ohne zu zahlen. Als der Taxifahrer den Frauen folgte, wurde ein Polizist, der privat unterwegs war, auf den Vorfall aufmerksam und nahm ebenfalls die Verfolgung auf.

Nachdem sie die beiden eingeholt hatten, bezahlten die Frauen zuerst den offenen Betrag, bevor die 23-Jährige den Taxifahrer rassistisch und antisemitisch beleidigte und sein Fahrzeug durch Fußtritte beschädigte. Der Polizist gab sich als solcher zu erkennen und forderte die Frau auf, ihr aggressives Tun zu unterlassen. Daraufhin schlug ihm die junge Frau ins Gesicht. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle ergab ein Ergebnis von 1,5 Promille.

Marzahn: Feuer in Lagerraum von Grundschule

Im Lagerraum einer Schule in Marzahn brach ein Feuer aus.

Foto: Thomas Peise

Am Donnerstagmittag wurde die Berliner Feuerwehr in die Max-Herrmann-Straße in Marzahn zur Karl-Friedrich-Friesen-Grundschule gerufen. Ersten Informationen zufolge brannte es in einem Lagerraum im zweiten Obergeschoss der Grundschule. Die Feuerwehr war mit 43 Einsatzkräften vor Ort, darunter auch ein Notarzt. Nach ersten Informationen eines Feuerwehrsprechers wurden zwei Personen vom Notarzt untersucht und anschließend in ein Krankenhaus transportiert.

Berlin: Razzien wegen möglichen Betrugs in Corona-Teststationen

Am Donnerstagmorgen hat die Staatsanwaltschaft von der Berliner Polizei mehrere Haftbefehle erstrecken lassen. Dabei ging es um Betrugsvorwürfe gegen Betreiber von Corona-Teststationen. Mehr darüber lesen Sie hier.

Oranienburg: Großbrand in Reifenlager

In einem Reifenlager in Oranienburg ist ein Feuer ausgebrochen.

Foto: Thomas Peise

Wegen eines Großbrands in einem Reifenlager eines Entsorgungsunternehmens in Oranienburg (Kreis Oberhavel) kam es zu einer hohen Geruchsbelastung. Anwohner sind aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Rauchsäule ist kilometerweit sichtbar.

Gegen 22.30 Uhr wurden Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Oranienburg in die Birkenallee nach Oranienburg gerufen. Der brennende Stapel sei etwa acht Meter hoch und umfasse eine Fläche von 30 mal 30 Metern, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zu Donnerstag. Die Feuerwehr ist mit 160 Einsatzkräften vor Ort. Das Feuer ist mittlerweile unter Kontrolle. Die Brandursache war zunächst unklar. Alle Details zu dem Feuer in Oranienburg lesen Sie hier.

33 Unfälle wegen Schmierfilm auf Berlins Straßen

Eine Art Schmierfilm hat in Berlin in der Nacht zu Donnerstag für zum Teil glatte Straßen gesorgt. „Wir haben in diesem Zusammenhang vermehrt Verkehrsunfälle feststellen müssen“, twitterte die Berliner Polizei. Insgesamt gab es 33 Unfälle in Zusammenhang mit dem Schmierfilm, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen. Es sei unklar, was die Ursache für den Schmierfilm war. Betroffene Straßen seien mittlerweile gereinigt. Seit 2.00 Uhr seien keine Unfälle mehr gemeldet worden.

Auch die Feuerwehr hatte auf Twitter vor Glätte gewarnt und teilte ebenfalls mit, dass es ein erhöhtes Unfallaufkommen gab. Viele Unfälle wegen Schmierfilm auf Straßen in Berlin - hier lesen Sie mehr.

