In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 31. März 2022.

In einem Reifenlager in Oranienburg ist ein Feuer ausgebrochen.

Oranienburg: Großbrand in Reifenlager

Berlin. Wegen eines Großbrands in einem Reifenlager eines Entsorgungsunternehmens in Oranienburg (Kreis Oberhavel) kommt es zu einer hohen Geruchsbelastung. Anwohner sind aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Rauchsäule ist kilometerweit sichtbar.

Gegen 22.30 Uhr wurden Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Oranienburg in die Birkenallee nach Oranienburg gerufen. Der brennende Stapel sei etwa acht Meter hoch und umfasse eine Fläche von 30 mal 30 Metern, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zu Donnerstag. Die Feuerwehr ist mit 160 Einsatzkräften vor Ort. Das Feuer ist mittlerweile unter Kontrolle. Die Brandursache war zunächst unklar.

Steglitz-Zehlendorf/ Mitte: 21 Glücksspielautomaten sichergestellt

Einsatzkräfte stellen illegale Glücksspielautomaten sicher.

Foto: Morris Pudwell

Bei einem Verbundeinsatz von Zoll, Ordnungsamt und Berliner Polizei stellten Einsatzkräfte bei Lokalkontrollen in Steglitz-Zehlendorf und Tiergarten (Mitte) mindestens 21 zum Teil illegale Glücksspielautomaten sicher. Allein aus zwei Lokalen in der Schildhornstraße wurden in der Nacht zu Donnerstag acht Automaten sichergestellt. Mindestens sieben Objekte wurden unter anderem in der Kurfürstenstraße, dem Hindenburgdamm und der Schildhornstraße durchsucht. Mehrere Beschlüsse wurden vollstreckt. Über fünf Objekte wurden geschlossen und versiegelt.

33 Unfälle wegen Schmierfilm auf Berlins Straßen

Eine Art Schmierfilm hat in Berlin in der Nacht zu Donnerstag für zum Teil glatte Straßen gesorgt. „Wir haben in diesem Zusammenhang vermehrt Verkehrsunfälle feststellen müssen“, twitterte die Berliner Polizei. Insgesamt gab es 33 Unfälle in Zusammenhang mit dem Schmierfilm, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen. Es sei unklar, was die Ursache für den Schmierfilm war. Betroffene Straßen seien mittlerweile gereinigt. Seit 2.00 Uhr seien keine Unfälle mehr gemeldet worden.

Auch die Feuerwehr hatte auf Twitter vor Glätte gewarnt und teilte ebenfalls mit, dass es ein erhöhtes Unfallaufkommen gab. Viele Unfälle wegen Schmierfilm auf Straßen in Berlin - hier lesen Sie mehr.

