Dieseldieb nach Unfall zu Fuß geflüchtet

Berlin. Ein Unbekannter hat an einer Tankstelle in Berlin-Charlottenburg versucht, Diesel-Treibstoff zu stehlen. Der Mann hatte nach Polizeiangaben vom Mittwoch am Dienstag insgesamt 302 Liter Diesel mit seinem Fahrzeug und zwei weiteren Tanks im Kofferraum getankt. Anschließend sei er ohne zu zahlen davongefahren. Dabei rammte er allerdings einen Bus der Berliner Verkehrsbetriebe BVG. Nach dem Unfall flüchtete der Mann weiter zu Fuß. Die Kennzeichen an seinem Wagen waren nach den Angaben gestohlen. Die Ermittlungen laufen.

( dpa )