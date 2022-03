In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 30. März 2022.

Staaken: Lkw-Tank angebohrt - Diesel läuft aus

Die Feuerwehr ist aktuell am Brunsbütteler Damm in Staaken im Einsatz. An einem Lkw wurde ein Tank angebohrt, Diesel läuft aus. Die Feuerwehr hat den Bereich abgesperrt und streut die auslaufende Flüssigkeit mit Bindemittel ab, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilt. Das Loch im Tank wurde verschlossen.

Der Brunsbütteler Damm ist zwischen Nennhauser Damm und Am Zeppelinpark gesperrt. Das meldet die Verkehrsinformationszentrale. Die Bus-Linie M32 wird über den Nennhauser Damm und Am Zeppelinpark umgeleitet.

A24: Tödlicher Unfall - Polizei sucht zwei Lkw-Fahrer

Nach einem schweren Unfall auf der Autobahn A24, bei dem ein Mensch starb und ein weiterer schwer verletzt wurde, fahndet die Polizei nach zwei unfallflüchtigen Lastwagenfahrern. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, ereignete sich der Unfall kurz nach Mitternacht zwischen den Abfahrten Wöbbelin und Hagenow (Ludwigslust-Parchim) in Richtung Hamburg.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr zunächst ein 34 Jahre alter Mann mit seinem Transporter und hoher Geschwindigkeit auf einen Lastwagen auf. Der Transporter verlor dabei den Motor, stürzte auf eine Fahrzeugseite und blieb auf der Überholspur liegen. In der Folge fuhr ein 57 Jahre alter Autofahrer aus Berlin in das Wrack des Transporters. Der Autofahrer hatte gerade einen weiteren Lkw überholt und die Unfallstelle wohl zu spät erkannt. Tödlicher Unfall auf A24: Polizei sucht zwei Lkw-Fahrer - hier geht es zum Artikel.